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Число выданных потребительских кредитов в Свердловской области сократилось на 6%

В ноябре 2019 года в Свердловской области было выдано 52 тыс. 255 потребительских кредитов, что на 6% меньше по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года (55 тыс. 597 кредитов). Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).



При этом Свердловская область замкнула пятерку регионов России, в которых в ноябре 2019 года было отмечено самое большое количество выданных потребительских кредитов. Первые три места в этом списке заняли Москва (69 тыс. 453 ед.), Краснодарский край (66 тыс. 294 ед.), Московская область (65 тыс. 343 ед.). Четвертой стала Республика Башкортостан — 55 тыс. 309 кредитов.



«В последнее время банки стараются кредитовать только тех граждан, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на должном уровне. При этом стоит отметить, что риск-менеджмент банков уже достаточно давно придерживается консервативного подхода в розничном кредитовании. И введение в октябре этого года показателя долговой нагрузки (ПДН) только усилило тенденцию по более тщательной оценке заемщиков банками. Однако насколько долгосрочной окажется эта тенденция, покажут ближайшие месяцы», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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