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Клиенты банка «НЕЙВА» смогут застраховать средства на своих банковских картах от мошеннических действий





«В начале декабря мы запустили новую услугу для держателей дебетовых карт Банка — программу «Страхование финансовых рисков» от нашего партнера АО «Группа Ренессанс Страхование». Теперь в любом отделении банка «НЕЙВА» вы можете оформить недорогой страховой полис, который поможет возместить ущерб, если произошло незаконное снятие денежных средств с применением интернет-мошенничества; деньги списаны в результате копирования данных с магнитной полосы или чипа карты при использовании скиммера; деньги списаны в результате несанкционированного доступа в мобильный или интернет-банк», — сообщили в пресс-службе кредитно-финансовой организации.



Как отмечают представители банка «НЕЙВА», новая программа страхования — удачное дополнение к уже используемым технологиям защиты средств на картах клиентов, таких как сервис 3D-Secure/Verified by VISA (подключается автоматически при оформлении любой карты, запрашивает пароль при совершении платежных операций в интернете).



«Также для безопасного использования мы настоятельно рекомендуем установить лимиты на разные типы операций по картам через наше мобильное приложение или «Банк-он-Лайн». Банк «НЕЙВА» на страже вашей финансовой безопасности!» — подчеркнули в финансовом учреждении.



Более подробно с условиями страховой программы можно ознакомиться на УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Банк «НЕЙВА» предоставил дополнительную защиту частным клиентам — теперь граждане могут застраховать средства на своих банковских картах от мошеннических действий.«В начале декабря мы запустили новую услугу для держателей дебетовых карт Банка — программу «Страхование финансовых рисков» от нашего партнера АО «Группа Ренессанс Страхование». Теперь в любом отделении банка «НЕЙВА» вы можете оформить недорогой страховой полис, который поможет возместить ущерб, если произошло незаконное снятие денежных средств с применением интернет-мошенничества; деньги списаны в результате копирования данных с магнитной полосы или чипа карты при использовании скиммера; деньги списаны в результате несанкционированного доступа в мобильный или интернет-банк», — сообщили в пресс-службе кредитно-финансовой организации.Как отмечают представители банка «НЕЙВА», новая программа страхования — удачное дополнение к уже используемым технологиям защиты средств на картах клиентов, таких как сервис 3D-Secure/Verified by VISA (подключается автоматически при оформлении любой карты, запрашивает пароль при совершении платежных операций в интернете).«Также для безопасного использования мы настоятельно рекомендуем установить лимиты на разные типы операций по картам через наше мобильное приложение или «Банк-он-Лайн». Банк «НЕЙВА» на страже вашей финансовой безопасности!» — подчеркнули в финансовом учреждении.Более подробно с условиями страховой программы можно ознакомиться на сайте банка или по бесплатному телефону круглосуточного центра клиентской поддержки: 8−800−7000−213.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:05</span><br /><strong>Клиенты банка «НЕЙВА» смогут застраховать средства на своих банковских картах от мошеннических действий</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Банк «НЕЙВА» предоставил дополнительную защиту частным клиентам — теперь граждане могут застраховать средства на своих банковских картах от мошеннических действий.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092188-klienty-banka-neyva-smogut-zastrahovat-sredstva-na-svoih-bankovskih-kartah-ot-moshennicheskih-deystviy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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