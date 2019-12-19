Новости дня

Клиенты банка «НЕЙВА» смогут застраховать средства на своих банковских картах от мошеннических действий

19 декабрь 2019 (14:05)

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Банк «НЕЙВА» предоставил дополнительную защиту частным клиентам — теперь граждане могут застраховать средства на своих банковских картах от мошеннических действий.

«В начале декабря мы запустили новую услугу для держателей дебетовых карт Банка — программу «Страхование финансовых рисков» от нашего партнера АО «Группа Ренессанс Страхование». Теперь в любом отделении банка «НЕЙВА» вы можете оформить недорогой страховой полис, который поможет возместить ущерб, если произошло незаконное снятие денежных средств с применением интернет-мошенничества; деньги списаны в результате копирования данных с магнитной полосы или чипа карты при использовании скиммера; деньги списаны в результате несанкционированного доступа в мобильный или интернет-банк», — сообщили в пресс-службе кредитно-финансовой организации.

Как отмечают представители банка «НЕЙВА», новая программа страхования — удачное дополнение к уже используемым технологиям защиты средств на картах клиентов, таких как сервис 3D-Secure/Verified by VISA (подключается автоматически при оформлении любой карты, запрашивает пароль при совершении платежных операций в интернете).

«Также для безопасного использования мы настоятельно рекомендуем установить лимиты на разные типы операций по картам через наше мобильное приложение или «Банк-он-Лайн». Банк «НЕЙВА» на страже вашей финансовой безопасности!» — подчеркнули в финансовом учреждении.

Более подробно с условиями страховой программы можно ознакомиться на сайте банка или по бесплатному телефону круглосуточного центра клиентской поддержки: 8−800−7000−213.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: