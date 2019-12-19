Новости дня
Клиенты банка «НЕЙВА» смогут застраховать средства на своих банковских картах от мошеннических действий
19 декабрь 2019 (14:05)
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Банк «НЕЙВА» предоставил дополнительную защиту частным клиентам — теперь граждане могут застраховать средства на своих банковских картах от мошеннических действий.
«В начале декабря мы запустили новую услугу для держателей дебетовых карт Банка — программу «Страхование финансовых рисков» от нашего партнера АО «Группа Ренессанс Страхование». Теперь в любом отделении банка «НЕЙВА» вы можете оформить недорогой страховой полис, который поможет возместить ущерб, если произошло незаконное снятие денежных средств с применением интернет-мошенничества; деньги списаны в результате копирования данных с магнитной полосы или чипа карты при использовании скиммера; деньги списаны в результате несанкционированного доступа в мобильный или интернет-банк», — сообщили в пресс-службе кредитно-финансовой организации.
Как отмечают представители банка «НЕЙВА», новая программа страхования — удачное дополнение к уже используемым технологиям защиты средств на картах клиентов, таких как сервис 3D-Secure/Verified by VISA (подключается автоматически при оформлении любой карты, запрашивает пароль при совершении платежных операций в интернете).
«Также для безопасного использования мы настоятельно рекомендуем установить лимиты на разные типы операций по картам через наше мобильное приложение или «Банк-он-Лайн». Банк «НЕЙВА» на страже вашей финансовой безопасности!» — подчеркнули в финансовом учреждении.
Более подробно с условиями страховой программы можно ознакомиться на сайте банка или по бесплатному телефону круглосуточного центра клиентской поддержки: 8−800−7000−213.
«В начале декабря мы запустили новую услугу для держателей дебетовых карт Банка — программу «Страхование финансовых рисков» от нашего партнера АО «Группа Ренессанс Страхование». Теперь в любом отделении банка «НЕЙВА» вы можете оформить недорогой страховой полис, который поможет возместить ущерб, если произошло незаконное снятие денежных средств с применением интернет-мошенничества; деньги списаны в результате копирования данных с магнитной полосы или чипа карты при использовании скиммера; деньги списаны в результате несанкционированного доступа в мобильный или интернет-банк», — сообщили в пресс-службе кредитно-финансовой организации.
Как отмечают представители банка «НЕЙВА», новая программа страхования — удачное дополнение к уже используемым технологиям защиты средств на картах клиентов, таких как сервис 3D-Secure/Verified by VISA (подключается автоматически при оформлении любой карты, запрашивает пароль при совершении платежных операций в интернете).
«Также для безопасного использования мы настоятельно рекомендуем установить лимиты на разные типы операций по картам через наше мобильное приложение или «Банк-он-Лайн». Банк «НЕЙВА» на страже вашей финансовой безопасности!» — подчеркнули в финансовом учреждении.
Более подробно с условиями страховой программы можно ознакомиться на сайте банка или по бесплатному телефону круглосуточного центра клиентской поддержки: 8−800−7000−213.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Банк «НЕЙВА» открыл первый офис в Ростове-на-Дону
- Банк «НЕЙВА» подготовил специальные предложения для бизнеса
- Банк «НЕЙВА» обновил тарифы по обслуживанию физических лиц
- ООО «Банк «НЕЙВА» запускает акцию для владельцев карт — «Отдых в стиле НЕЙВА»
- ООО «Банк «НЕЙВА» предлагает клиентам новую услугу «Дебют»