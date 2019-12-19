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Ввод жилья в Свердловской области в январе-ноябре вырос на 11,5%
19 декабрь 2019 (11:04)
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. В январе-ноябре 2019 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 673,4 тыс. кв. м. жилья, что на 11,5% больше уровня аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата.
В ноябре в регионе построили 285,2 тыс. кв. м. Это на 7,8% больше соответствующего месяца 2018 года. Объем введенного индивидуального жилья в ноябре вырос на 48,2%.
В ноябре в регионе построили 285,2 тыс. кв. м. Это на 7,8% больше соответствующего месяца 2018 года. Объем введенного индивидуального жилья в ноябре вырос на 48,2%.
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