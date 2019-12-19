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В Екатеринбурге запретят парковку на семи улицах

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. В Екатеринбурге в I квартале 2020 года на семи улицах будут установлены знаки «Остановка запрещена». Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.



«Чтобы дать возможность транспорту передвигаться беспрепятственно, в первом квартале 2020 года будут установлены знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» на следующих участках: на улице Буторина от дома № 1 до Сибирского тракта; на улице Малышева от улицы Луначарского до улицы Мамина Сибиряка; на улице Шевченко от улицы Восточной до улицы Луначарского; на переулке Рижском от улицы Патриса Лумумбы до улицы Титова; на улице Агрономической от улицы Ферганской до переулка Рижского; на улице Фрунзе от улицы Степана Разина до улицы 8 Марта; на дублере улицы Ткачей вдоль домов №№ 21 и 23», — говорится в сообщении.

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