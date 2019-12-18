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Челябинский филиал ПГК за 11 месяцев увеличил перевозки в полувагонах в 1,5 раза
18 декабрь 2019 (15:44)
УрБК, Челябинск, 18.12.2019. Челябинский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 11 месяцев 2019 года увеличил объем перевозок в полувагонах в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 975 тыс. т. Грузооборот в этом сегменте подвижного состава вырос на 39%, до 1,2 млрд т, сообщает пресс-служба филиала.
«Позитивная динамика Челябинского филиала связана с ростом погрузки щебня ключевыми партнерами — предприятиями «Картель Промснаб», «Энерго-Альянс» и «ОМ-ТЭК». Мы также возобновили сотрудничество с «Синарским щебеночным карьером» и увеличили отгрузку цементного клинкера с завода «Катавский цемент» в адрес «Невьянского цемента», — отметил директор Челябинского филиала Глеб Горбунов.
Наиболее активный рост — в два раза — показали строительные грузы и промышленное сырье, формовочные материалы, до 465 тыс. т и 37,8 тыс. т соответственно. Погрузка флюсов выросла на 39%, до 217 тыс. т, черных металлов — на 76%, до 34,4 тыс. т, огнеупоров — на 11%, до 42 тыс. т.
«Основу грузопотока составили внутрироссийские перевозки. За 11 месяцев 2019 года их объем увеличился на 48%, до 925 тыс. т. Самыми популярными направлениями стали Западная Сибирь, Урал и северные регионы страны», — говорится в сообщении.
Экспортные отправки выросли в 2,5 раза, до 50 тыс. т. Преимущественно грузы следовали за рубеж через порты Северного Кавказа, а также в Казахстан и Узбекистан.
«Позитивная динамика Челябинского филиала связана с ростом погрузки щебня ключевыми партнерами — предприятиями «Картель Промснаб», «Энерго-Альянс» и «ОМ-ТЭК». Мы также возобновили сотрудничество с «Синарским щебеночным карьером» и увеличили отгрузку цементного клинкера с завода «Катавский цемент» в адрес «Невьянского цемента», — отметил директор Челябинского филиала Глеб Горбунов.
Наиболее активный рост — в два раза — показали строительные грузы и промышленное сырье, формовочные материалы, до 465 тыс. т и 37,8 тыс. т соответственно. Погрузка флюсов выросла на 39%, до 217 тыс. т, черных металлов — на 76%, до 34,4 тыс. т, огнеупоров — на 11%, до 42 тыс. т.
«Основу грузопотока составили внутрироссийские перевозки. За 11 месяцев 2019 года их объем увеличился на 48%, до 925 тыс. т. Самыми популярными направлениями стали Западная Сибирь, Урал и северные регионы страны», — говорится в сообщении.
Экспортные отправки выросли в 2,5 раза, до 50 тыс. т. Преимущественно грузы следовали за рубеж через порты Северного Кавказа, а также в Казахстан и Узбекистан.
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