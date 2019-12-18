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СП: Программа ЦБ по развитию финансового рынка России оказалась недостаточно результативной

УрБК, Москва, 18.12.2019. Счетная палата провела анализ двух документов Центробанка — Основные направления развития финансового рынка на 2016–2018 и на 2019–2021 годы. По мнению экспертов, программа ЦБ по развитию финансового рынка России оказалась недостаточно результативной.



Как говорится в официальном сообщении ведомства, несмотря на практически полное выполнение плана мероприятий на прошлую трехлетку (97,8%), добиться ожидаемых результатов не удалось. В частности, не достигнуты целевые значения по 8 из 13 ключевых показателей эффективности, которые были установлены в Основных направлениях на 2016–2018 годы. При этом из 7 показателей развития секторов финансового рынка достигнут только один — по величине активов страховых организаций.



В Счетной палате считают, что «Россия не смогла сократить отставание от ведущих экономик в Индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) Всемирного экономического форума». Более того, позиции РФ в развитии финансового рынка ухудшились по семи из восьми компонентов.



«За время реализации Основных направлений на 2016–2018 годы экономика России в целом поднялась в Индексе глобальной конкурентоспособности с 45 до 43 места. Но ситуация с развитием финансового рынка не улучшилась: в 2015–2016 годах РФ была на 95 месте, и в последней версии индекса, на октябрь 2019 года, на нем же и осталась. По стабильности финансовой системы мы занимаем 120 место, а по масштабу финрынка находимся на 77 месте. Это не соответствует позициям России по номинальному ВВП и по паритету покупательной способности — одиннадцатая и шестая строчка соответственно», — отметил на Коллегии аудитор Алексей Саватюгин.



Кроме того, количественный анализ основных секторов финансового рынка страны выявил в некоторых из них отрицательную динамику. Так, число институтов финансового рынка значительно сократилось, в отдельных секторах до 1,5-2 раз. «Это ведет к снижению конкуренции и свидетельствует о сложности выхода на финансовый рынок новых участников. В крупнейшем секторе — банковском — рост шел за счет физических лиц. Кредиты нефинансовым организациям сократились и в реальном выражении, и по отношению к ВВП. Это говорит о неблагоприятных условиях для кредитования реального сектора экономики», — уточнил эксперт Счетной палаты.



Несмотря на значительное повышение биржевых котировок, рынок акций также не стал заметным источником финансовых ресурсов для бизнеса. Первичные размещения, с помощью которых компании привлекают капитал, носили эпизодический характер и проводились в небольших объемах. При этом рыночная стоимость ряда зарубежных компаний превысила капитализацию всего российского рынка акций.



«В целом конкретный анализ секторов финансового рынка подтверждает вывод о его несоответствии масштабу экономики России и ее потребностям в финансовых ресурсах, прежде всего, в инвестициях», — констатировал аудитор Алексей Саватюгин.



По итогам анализа Счетная палата обратила внимание на ряд законодательных проблем. В частности, в законодательстве не определены понятия развития и стабильности функционирования финансового рынка, а также цели, инструментарий и требования к Основным направлениям его развития. При этом эксперты отмечают, что «Банк России сам ставит перед собой цели, сам определяет критерии их достижения и сам же оценивает успешность своей работы, что не вполне корректно». При этом в Основных направлениях на 2019–2021 годы Центробанк РФ отказался от определения количественных параметров развития рынка, ссылаясь на международную практику.



«Но в практике международных финансовых институтов, в том числе Всемирного банка и Международного валютного фонда, разработаны подходы и показатели для количественной оценки развития финансовых институтов и рынков в различных странах. Необходимо совершенствовать систему показателей развития российского финансового рынка в том числе с учетом мирового опыта, обеспечить их большую увязку с достижением целей, объективность и измеримость», — подчеркнул в своем выступлении представитель Счетной палаты Алексей Саватюгин.



В свою очередь, глава ведомства Алексей Кудрин подчеркнул, что сложившуюся ситуацию нужно оценивать в широком контексте. «Выводы понятны и правильны. Но надо понимать, что причины проблем финансового рынка страны кроются в общем состоянии инвестиционного климата и геополитической ситуации», — резюмировал Алексей Кудрин.



При этом в Центробанке России в целом согласились с выводами Счетной палаты. Как отметил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов, «большинство выводов точно подмечают проблемы, которые сопровождают процесс развития финансового рынка».

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