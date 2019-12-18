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ФАС намерена наказывать банки за «антиотмывочные» тарифы при денежных переводах

18 декабрь 2019 (13:42)

УрБК, Москва, 18.12.2019. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует наказывать банки, которые используют прогрессивные комиссии при переводе средств от юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц, прикрываясь «антиотмывочным» законодательством.

Как сообщает РИА «Новости», представители ФАС заявили об «устойчивой тенденции установления кредитными организациями прогрессивной тарификации» таких операций, а также повышенных комиссий на вывод средств при закрытии счета клиента. По мнению чиновников ведомства, это приводит к удорожанию банковских услуг для всех участников рынка, в том числе добросовестных, и «вызывает не только недовольство у потребителей, но и серьезную озабоченность ФАС в части экономической обоснованности, правомерности и эффективности применения так называемых «антиотмывочных» тарифов».

«ФАС России рассматривает возможность применения мер антимонопольного реагирования», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в ФАС не исключают возможности изменения банковского законодательства и законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, «ФАС России инициировала работу по обсуждению данного вопроса с профильными органами власти, а также Банком России в целях выработки единой позиции по решению рассматриваемого вопроса».

Ранее о нарушениях банков, выставляющих повышенные комиссии на перевод и выдачу средств под предлогом борьбы с отмыванием, заявлял депутат Госдумы Владислав Резник, который направил в ФАС письмо с просьбой проверить ЦБ и банки на предмет соблюдения ими антимонопольного законодательства.

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