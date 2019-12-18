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В 2020 году Свердловская область намерена взять банковские займы на сумму 39,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. В 2020 году Свердловская область намерена взять банковские займы на сумму 39 млрд 500 млн руб. Об этом говорится в проекте постановления правительства Свердловской области, которое направят на подпись губернатору Евгению Куйвашеву.



«Привлечь в 2020 году в областной бюджет кредиты от кредитных организаций для частичного покрытия дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств Свердловской области в форме кредитных линий с максимальным лимитом в сумме 39 500 000 000 (тридцать девять миллиардов пятьсот миллионов) рублей», — говорится в первом пункте проекта постановления.



Там же указано, что решения о датах и размере привлечения кредитных средств будет принимать министерство финансов Свердловской области исходя из доходов и расходов в ходе реализации бюджетных обязательств. Контроль за исполнением будет возложен на главу регионального минфина Галину Кулаченко.

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