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Для уборки улиц Екатеринбурга от снега коммунальные службы задействовали 202 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. Сегодня, 18 декабря 2019 года, в уборке улиц Екатеринбурга от снега будут задействованы 202 единицы спецтехники и 503 дорожных рабочих. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



Из них — 42 комбинированные дорожные машины, 74 трактора, 12 фронтальных погрузчиков, 45 самосвалов и другие. Кроме того, оперативные бригады коммунальщиков будут работать и в ночную смену.



По информации комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, в ночь с 17 на 18 декабря на уборке снега было задействовано 223 единицы спецтехники, в том числе 69 комбинированных дорожных машин, 60 тракторов, 16 фронтальных погрузчиков, 43 самосвала и другие.



В ночную смену вручную разгребали снег 115 дорожных рабочих. В темное время суток этого дня районные службы благоустройства Екатеринбурга отправили на полигоны более 1 тыс. т снега.

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