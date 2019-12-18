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Более 20% свердловчан готовы сменить место жительства ради трудоустройства
18 декабрь 2019 (10:11)
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. 22% жителей Свердловской области, разместивших или обновивших резюме на hh.ru с начала этого года, выразили готовность к переезду ради трудоустройства. Об этом говорится в исследовании портала HeadHunter Урал.
«Как правило, это люди младше 40 лет с неплохим знанием иностранных языков (чаще всего английского, немецкого и французского) и опытом работы более шести лет. Мужчины указывают в резюме возможность релокации в два раза чаще, чем женщины», — говорится в сообщении.
Что касается профессиональной принадлежности, то чаще всего о желании переехать среди жителей Свердловской области сообщают представители сфер «Добыча сырья» (53,2% от общего количества резюме в данной сфере), «Высший менеджмент» (52,8%), «Производство» (37,3%), «ИТ, телеком» (36,8%) и «Строительство» (32,4%). Меньше всего в релокации заинтересованы специалисты из сфер «Административный персонал» (15,9%), «Рабочий персонал» (16,9%), «Страхование» (17,7%), «Спорт, красота» (17,8%) и «Транспорт» (17,8%).
Самым желанным городом для переезда стала Москва — 10% свердловчан, готовых к переезду, указали столицу в качестве приоритета. На втором месте — Санкт-Петербург (7,6%), на третьем — Сочи (2%). Среди других стран лидируют Белоруссия, Казахстан, США, Германия и Чехия.
«Стоит отметить, что довольно часто жители Свердловской области, желающие переехать, не готовы покидать родной регион и в качестве приоритетных для релокации мест называют различные города Среднего Урала. Лидирует, как легко догадаться, Екатеринбург», — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.
«Как правило, это люди младше 40 лет с неплохим знанием иностранных языков (чаще всего английского, немецкого и французского) и опытом работы более шести лет. Мужчины указывают в резюме возможность релокации в два раза чаще, чем женщины», — говорится в сообщении.
Что касается профессиональной принадлежности, то чаще всего о желании переехать среди жителей Свердловской области сообщают представители сфер «Добыча сырья» (53,2% от общего количества резюме в данной сфере), «Высший менеджмент» (52,8%), «Производство» (37,3%), «ИТ, телеком» (36,8%) и «Строительство» (32,4%). Меньше всего в релокации заинтересованы специалисты из сфер «Административный персонал» (15,9%), «Рабочий персонал» (16,9%), «Страхование» (17,7%), «Спорт, красота» (17,8%) и «Транспорт» (17,8%).
Самым желанным городом для переезда стала Москва — 10% свердловчан, готовых к переезду, указали столицу в качестве приоритета. На втором месте — Санкт-Петербург (7,6%), на третьем — Сочи (2%). Среди других стран лидируют Белоруссия, Казахстан, США, Германия и Чехия.
«Стоит отметить, что довольно часто жители Свердловской области, желающие переехать, не готовы покидать родной регион и в качестве приоритетных для релокации мест называют различные города Среднего Урала. Лидирует, как легко догадаться, Екатеринбург», — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.
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