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Число выданных кредитных карт в Челябинской области в ноябре 2019 года сократилось до 22,6 тысячи

УрБК, Челябинск, 17.12.2019. В ноябре 2019 года в Челябинской области было выдано 22 тыс. 624 новых кредитных карты, что на 30,8% меньше по сравнению с ноябрем прошлого года, когда банки одобрили 32 тыс. 703 кредитки. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).



Согласно данным исследования НБКИ, всего в ноябре текущего года в России выдали 0,82 млн новых кредитных карт, при этом за год снижение объемов выдачи составило 30,1%.



Наиболее заметная динамика снижения выдачи новых кредитных карт в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирована в Нижегородской (-38,0%), Оренбургской (-35,8%) и Кемеровской (-35,5%) областях, а также в Приморском крае (-33,4%) и Самарской области (-33,2%).



«После введения показателя долговой нагрузки (ПДН) банки стали более тщательно и осторожно подходить к кредитованию граждан. Поэтому они стараются кредитовать только тех граждан, чьи ПДН и персональный кредитный рейтинг не вызывают у них вопросов. Однако пока рано утверждать, что сложившаяся в октябре–ноябре ситуация является долгосрочной тенденцией. По мере адаптации к новым реалиям ситуация с выдачей новых кредитов может вернуться к прежнему уровню. Многое покажут новогодние праздники, когда кредитная активность обычно возрастает на 20%», — пояснил в комментарии генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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