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Официальный курс доллара США снизился на 24 коп., евро — на 27 коп.
17 декабрь 2019 (15:41)
УрБК, Москва, 17.12.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 декабря 2019 года. Курс долл. США снизился на 23,60 коп. до 62,53 руб., евро — на 26,30 коп. до 69,68 руб.
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