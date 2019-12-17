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«МегаФон» выставил на продажу «красивые» номера с сочетанием цифр 2020

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. «МегаФон» выставил на продажу «красивые» номера с сочетанием цифр 2020. Об этом сообщает пресс-служба Уральского филиала компании.



«Свердловчане покупают «красивые» номера — платиновые, золотые, серебряные и бронзовые — со скоростью два оформления в день. В декабре специально для ценителей цифр «МегаФон» пополнил витрину интернет-магазина особенными мобильными номерами — с цифрой года 2020», — говорится в сообщении.



«Свердловская область находится на втором месте регионов Урала по любви к «красивым» номерам. Впереди только югорчане. Поэтому жителям мы предлагаем несколько сотен вариаций с особенным сочетанием цифр 2020 — к тому же это число наступающего года, которое может принести удачу. Такие номера сейчас можно подобрать бесплатно», — отмечает директор «МегаФон Ритейл» на Урале Алексей Быков.



Самые популярные среди запоминающихся номеров на Среднем Урале — «бронзовые». В таких обычно идут три одинаковые цифры подряд. На них приходится каждое второе оформление. На втором месте — «серебро» с долей 41%. Далее идут «золото» и «платина».



«В shop.megafon.ru еще можно подобрать номер по значимой дате, с магическим числом или красивым окончанием. А также выбрать новогодние подарки родным — смартфоны, наушники, умные устройства, геймпады, гироскутеры, экшн-камеры, колонки и многое другое. При оформлении заказа в рабочее время его обычно подтверждают в течение 10 минут. После этого заказ можно забрать в пункте выдачи, его может бесплатно привезти курьер по городу или служба КСЭ доставить «до двери» в любой регион России», — сообщили в пресс-службе «МегаФона».

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