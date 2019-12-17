Новости дня
Продажи автомобилей Lada в Еврозоне снизились на 7,3%
17 декабрь 2019 (13:15)
УрБК, Москва, 17.12.2019. Продажи автомобилей Lada за 11 месяцев 2019 года в Европейском союзе (ЕС) уменьшились в годовом исчислении на 7,3% — до 4,52 тыс. машин, в том числе в ноябре — на 20,3%, до 291 штуки, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).
По данным ассоциации, в целом продажи новых автомобилей в ЕС за январь-ноябрь этого года сократились на 0,3% год к году — до 14,12 млн машин, а в ноябре — выросли на 4,9% и составили 1,17 млн штук.
Как уточняет агентство «Прайм», с начала 2019 года среди крупных рынков только Германия показала рост объемов продаж автомобилей в Еврозоне — на 3,9% в годовом выражении, в то время как в Великобритании снижение составило 2,7%, во Франции — 0,2%, в Италии — 0,6%, в Испании — 5,7%.
При этом продажи новых автомобилей французского автопроизводителя PSA Group за 11 месяцев текущего года в ЕС сократились в годовом выражении на 1%, компании Volkswagen Group — выросли на 1,9%, группы Renault в целом — снизились на 0,6%. По данным ACEA, в ноябре 2019 года продажи французского автопроизводителя PSA Group снизились на 7,2% в годовом исчислении, Volkswagen Group — выросли на 13,4%, группы Renault — увеличились на 4,3%.
По данным ассоциации, в целом продажи новых автомобилей в ЕС за январь-ноябрь этого года сократились на 0,3% год к году — до 14,12 млн машин, а в ноябре — выросли на 4,9% и составили 1,17 млн штук.
Как уточняет агентство «Прайм», с начала 2019 года среди крупных рынков только Германия показала рост объемов продаж автомобилей в Еврозоне — на 3,9% в годовом выражении, в то время как в Великобритании снижение составило 2,7%, во Франции — 0,2%, в Италии — 0,6%, в Испании — 5,7%.
При этом продажи новых автомобилей французского автопроизводителя PSA Group за 11 месяцев текущего года в ЕС сократились в годовом выражении на 1%, компании Volkswagen Group — выросли на 1,9%, группы Renault в целом — снизились на 0,6%. По данным ACEA, в ноябре 2019 года продажи французского автопроизводителя PSA Group снизились на 7,2% в годовом исчислении, Volkswagen Group — выросли на 13,4%, группы Renault — увеличились на 4,3%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- АЕБ не ожидает роста автомобильного рынка России в 2019 году
- Продажи новых легковых и коммерческих машин в ноябре в России выросли на 10,1%
- По итогам сентября продажи новых легковых машин и LCV в России упали на 10,9%
- Популярность на новые машины в Европе снизилась
- В январе 2010 года в РФ снизились продажи новых легковых автомобилей АвтоВАЗа, General Motors, Volkswagen, Ford, PSA Peugeot-Citroen и Toyota