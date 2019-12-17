Новости дня

Продажи автомобилей Lada в Еврозоне снизились на 7,3%

УрБК, Москва, 17.12.2019. Продажи автомобилей Lada за 11 месяцев 2019 года в Европейском союзе (ЕС) уменьшились в годовом исчислении на 7,3% — до 4,52 тыс. машин, в том числе в ноябре — на 20,3%, до 291 штуки, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).



По данным ассоциации, в целом продажи новых автомобилей в ЕС за январь-ноябрь этого года сократились на 0,3% год к году — до 14,12 млн машин, а в ноябре — выросли на 4,9% и составили 1,17 млн штук.



Как уточняет агентство «Прайм», с начала 2019 года среди крупных рынков только Германия показала рост объемов продаж автомобилей в Еврозоне — на 3,9% в годовом выражении, в то время как в Великобритании снижение составило 2,7%, во Франции — 0,2%, в Италии — 0,6%, в Испании — 5,7%.



При этом продажи новых автомобилей французского автопроизводителя PSA Group за 11 месяцев текущего года в ЕС сократились в годовом выражении на 1%, компании Volkswagen Group — выросли на 1,9%, группы Renault в целом — снизились на 0,6%. По данным ACEA, в ноябре 2019 года продажи французского автопроизводителя PSA Group снизились на 7,2% в годовом исчислении, Volkswagen Group — выросли на 13,4%, группы Renault — увеличились на 4,3%.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:15</span><br /><strong>Продажи автомобилей Lada в Еврозоне снизились на 7,3%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 17.12.2019. Продажи автомобилей Lada за 11 месяцев 2019 года в Европейском союзе (ЕС) уменьшились в годовом исчислении на 7,3% — до 4,52 тыс. машин, в том числе в ноябре — на 20,3%, до 291 штуки, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092117-prodazhi-avtomobiley-lada-v-evrozone-snizilis-na-73.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: