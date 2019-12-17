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Заморозку накопительной части пенсий россиян продлили еще на три года
17 декабрь 2019 (10:32)
УрБК, Москва, 17.12.2019. Накануне, в понедельник 16 декабря 2019 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии как минимум еще на три года — до 2022 года включительно. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее данный законопроект был рассмотрен и принят Госдумой РФ и одобрен Советом Федерации. Официальное название документа — Федеральный закон от 16.12.2019 № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 33-3 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статью 6-1 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения».
Согласно новому закону, накопительные отчисления в размере 6% от заработной платы будут направляться в страховую часть до 2022 года включительно. Предполагается, что все отчисления пойдут на оплату пособий сегодняшним пенсионерам.
Напомним, накопительная часть пенсии была заморожена в 2014 году, что позволило Пенсионному фонду России (ПФР) сэкономить более 2 трлн руб.
По расчетам Минтруда, продление заморозки пенсий до 2022 года включительно позволит получить в качестве дополнительных доходов бюджета ПФР дополнительные 634,8 млрд руб., соответственно, на эту величину уменьшится трансферт из федерального бюджета.
Ранее данный законопроект был рассмотрен и принят Госдумой РФ и одобрен Советом Федерации. Официальное название документа — Федеральный закон от 16.12.2019 № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 33-3 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статью 6-1 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения».
Согласно новому закону, накопительные отчисления в размере 6% от заработной платы будут направляться в страховую часть до 2022 года включительно. Предполагается, что все отчисления пойдут на оплату пособий сегодняшним пенсионерам.
Напомним, накопительная часть пенсии была заморожена в 2014 году, что позволило Пенсионному фонду России (ПФР) сэкономить более 2 трлн руб.
По расчетам Минтруда, продление заморозки пенсий до 2022 года включительно позволит получить в качестве дополнительных доходов бюджета ПФР дополнительные 634,8 млрд руб., соответственно, на эту величину уменьшится трансферт из федерального бюджета.
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