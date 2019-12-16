Финансовые прогнозы на 16-22 декабря

ИАА «УралБизнесКонсалтинг» продолжает спецпроект «Финансовые прогнозы на предстоящую неделю», в котором принимают участие ведущие финансовые аналитики страны и региона. Наши читатели могут узнать эксклюзивные прогнозные значения по двум направлениям — валюта и фондовый рынок, которые мы отражаем на графиках с небольшими сопутствующими комментариями экспертов. Также подведем итоги прошедшей недели и напомним о главных событиях на мировых финансовых рынках.Главными событиями минувшей недели стали декабрьские заседания сразу нескольких мировых Центробанков, где принимались решения по основным процентным ставкам. Так, Федеральная резервная система США сохранила коридор ставок на уровне в 1,5-1,75%, пояснив в сопроводительных комментариях, что текущий уровень процентных ставок подходит для поддержки стабильного роста экономики, сильного рынка труда и уровня инфляции, приближающегося к целевому уровню Федрезерва в 2% в год. В итоге рынок расценил это заявление как недвусмысленный сигнал о том, что в 2020 году снижений базовой ставки ФРС ожидать не стоит.«Эти заявления указывают также и на то, что возврата к периоду повышения процентных ставок ФРС США в ближайшее время также не планирует. На комментариях Федрезерва долларовый индекс DXY продолжил снижение и потерял в среду 0,33%, в четверг падение продолжилось. В свою очередь, золото подорожало на 0,73% — до 1474,28 долл. за тройскую унцию», — уточнила заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.Кроме того, на прошлой неделе также состоялось заседание Европейского Центробанка (ЕЦБ), который сохранил основную процентную ставку на рекордно низком уровне 0% (с марта 2016 года). При этом ставка по депозитам была сохранена на уровне минус 0,5%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. В итоге решения ЕЦБ полностью совпали с прогнозами финансовых аналитиков.«Заседание ЕЦБ прошло без сюрпризов, ставки были сохранены на прежнем уровне. Сопроводительный комментарий был «голубиным» и подтвердил позицию европейского регулятора о том, что ставки останутся на текущем уровне или ниже, пока инфляция не вырастет до целевого уровня, а программа выкупа активов в объеме 20 млрд евро в месяц будет продолжаться все это время. Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард во время пресс-конференции отметила первые признаки стабилизации экономического роста, что не отменяет потребности в стимулах, которая сохранится еще длительное время. При этом комментарии, касающиеся фискального стимулирования, повторяли идеи прошлых выступлений нового главы ЕЦБ, а анонсированный пересмотр стратегии Центрального банка остался без подробностей и, по словам Лагард, должен быть закончен к концу 2020 года. На этом фоне реакция курса евро была сдержанной и больше связана с заседанием ФРС США. В пятницу ралли продолжилось после появления сообщений о том, что президент США Дональд Трамп утвердил торговую сделку первого этапа с Китаем, а тарифы на китайский импорт не будут введены 15 декабря, что вызвало очередную волну оптимизма на рынках, рост акций и высокодоходных валют», — отмечают аналитики банка «Санкт-Петербург».Однако самым интригующим стало завершающее в 2019 году заседание Банка России, который также определял дальнейшую судьбу ключевой ставки, понизив в итоге ее в пятый раз — до 6,25% годовых. Хотя изначально мнения аналитиков по ставке ЦБ РФ разделились: одни были уверены в дальнейшем снижении ключевой ставки на 0,25% — до 6,25% годовых (или даже ниже), а вторые предсказывали ее сохранение на прежнем уровне 6,5% годовых.«Инфляция в ноябре в годовом выражении в России замедлилась с 3,8% до 3,5%, при том что таргет ЦБ по инфляции находится на уровне 4%. В Центробанке говорили, что внешние риски выглядят менее остро. В последние дни перед заседанием мнение о снижении укрепилось, чему способствовали новости о том, что США не будут вводить пошлины против Китая 15 декабря, а в Великобритании неопределенность с Brexit может вскоре разрешиться. Риторика ФРС и ЕЦБ не ужесточилась, а Комитет Сената США не стал рассматривать санкции против России, которые, в частности, касаются потенциально российского госдолга. Как итог, Банк России смело понизил ставку и прогноз по инфляции. Это решение во многом уже было заложено в котировки. Рубль немного ослаб после выхода пресс-релиза с учетом того, что к его моменту был на максимумах 2019 года», — пояснили эксперты.Вместе с тем аналитики указывают на беспокойство российского регулятора за судьбу долгового рынка, поскольку слишком мягкая денежно-кредитная политика способна привести не только к так называемому кредитному «пузырю», но и к уходу долгосрочных инвесторов с рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) и корпоративных облигаций.«Пока сложно говорить о том, какой будет денежная политика в 2020 году, но есть ощущения, что регулятор пока не готов опускать ставку ниже 6%, поскольку это может спровоцировать надувание кредитного «пузыря» и снизить финансовую дисциплину заемщиков. Сам факт ожидания снижения ключевой ставки, как правило, провоцирует приток «горячих» денег. Однако эти деньги столь же активно выходят с рынка, когда цикл смягчения завершается или существенно замедляется. Для рубля важно сохранять положительную доходность (ставка ЦБ РФ минус инфляция), чтобы он оставался интересным для нерезидентов, да и для внутреннего рынка. На текущий момент реальная доходность рубля составляет 3%, что является редким явлением на глобальном рынке, где чаще встречаются околонулевые или отрицательные доходности по мировым валютам. Кроме того, по рублю почти нет каких-либо рисков дефолта. Внешний долг страны стал отрицательным, а бюджет и платежный баланс сохраняют положительное сальдо», — подчеркнул в комментарии УрБК ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.В целом на рынке к концу года сложился консенсус-прогноз, что следующее понижение ключевой ставки Банка России произойдет в I квартале 2020 года, когда ожидается более глубокое снижение инфляции.«В ЦБ ждут, что инфляция уже в следующем квартале опустится ниже 3%, и это будет в некоторой степени подогревать ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики. Однако сам регулятор скромно обозначил, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в I полугодии 2020 года». Стоит сказать, что в новом 2020 году Банк России поменял расписание опорных заседаний и первое важное заседание будет уже в феврале, а не в традиционном марте», — отмечают аналитики компании «БКС Брокер».— В четверг сразу несколько влиятельных американских СМИ сообщили, что уже в эту пятницу может быть подписана первая фаза торговой сделки между США и Китаем. Источники этих СМИ, близкие к китайским властям, сообщают, что КНР согласилась на закупку у США сельхозпродукции на 50 млрд долл., но пока без твердых гарантий.Эти новости обвалили долларовый индекс DXY на 0,47% и вызвали повышенный спрос на американские акции и финансовые активы развивающихся стран. Однако сегодня ряд китайских и некоторые другие американские издания сообщают, что условия по закупке сельхозпродукции у США для Китая выглядят слишком сложными, поэтому в КНР на сделку с Трампом пока официально не согласились, так что не исключено, что рост может быстро исчерпаться.В итоге в четверг, 12 декабря, доллар и евро безоговорочно капитулировали перед рублем на позитивном внешнем фоне. На закрытии торгов четверга обменный курс доллара расчетами «завтра» упал на 42 коп. (-0,66%), до 62,85 руб. А курс евро рухнул даже на 53 коп. (-0,75%), до 69,92 руб., обновив минимумы с начала года и вернувшись на уровни марта 2018 года. Курс доллара, в свою очередь, понизился до уровней июля текущего года. При этом цена нефти сорта Brent в четверг подросла до 63,32 долл. за баррель. Позитив нефтяному рынку создали новости о возможной торговой сделке с Китаем. В пятницу нефть Brent продолжила расти, прибавляя более 1,3% — до 65 долл. за баррель.Мы ожидаем продолжения укрепления рубля на общем «зеленом» фоне и снижаем прогноз по курсу доллара до 62,5-63,7 руб. за долл., а по курсу евро — до 69,2-70,8 руб. за евро.— Основные события середины декабря прошли с позитивными итогами, что формирует на рынках повод к реализации рождественского ралли. Прояснение перспектив Brexit и постепенное упорядочивание торговых отношений между США и Китаем выступают главными факторами поддержки мировой экономики в среднесрочной перспективе. Позиция ФРС США, заключающаяся в отсутствии необходимости дальнейшего смягчения монетарной политики, также свидетельствует об отсутствии объективных факторов риска.Среди внутренних событий стоит выделить итоги заседания российского Центробанка, на котором размер ключевой ставки был снижен на 0,25 базисных пункта — до 6,25% годовых. Вероятность сокращения ключевой ставки в I квартале 2020 года до 6% выглядит высокой, что может поддержать спекулятивный интерес к рублевым активам. Кроме того, российские доходности продолжают выглядеть привлекательно и без учета спекулятивных точек роста за счет прошедшего в текущем году снижения процентных ставок в сопоставимых развивающихся экономиках. Таким образом, краткосрочные перспективы рубля до конца этого года выглядят скорее нейтрально, поскольку внешний фон сохраняет позитивные моменты, а геополитические риски вновь не реализовались. В сторону снижения может сыграть лишь нежелание инвесторов пережидать каникулы в валютах с повышенным риском.Наши прогнозы по основным валютным парам: рубль/доллар — 62 руб. за долл., рубль/евро — 69,5 руб. за евро, евро/доллар — 1,12 долл. за евро.— Мажорные настроения на внешних финансовых и сырьевых рынках, обусловленные ожиданием скорого заключения торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином и отказа Белого дома от введения 15 декабря пошлин на китайский импорт, способствовали росту российских биржевых индикаторов и укреплению рубля. Однако после бурного роста игроки могут приступить к фиксации прибыли, в связи с чем на предстоящей неделе можно ожидать коррекционного снижения индекса МосБиржи к уровню 2960 пунктов и индекса РТС в район отметки 1480 пунктов. В целом же значения по рублевому и валютному индикаторам на следующую неделю ожидаются в диапазоне 2950-3010 пунктов и 1460-1520 пунктов соответственно.Пара доллар/рубль будет торговаться на уровне 62-63,55 руб. за долл., а пара доллар/евро — 1,11-1,12 долл. за евро.— На рынках складывается довольно позитивная ситуация перед новогодней паузой. США и Китай смогли договориться по ряду торговых вопросов, что позволит заключить сделку первой фазы. Центральные банки обещают длительный период низких ставок. Российский ЦБ сильно не торопится, но все же смягчает условия кредитования в стране, не мешая рублю сохранять свою высокую доходность.Фактически, рубль остается одной из крайне малого числа валют с реальной положительной доходностью. В I квартале инфляция, по прогнозу МЭР, может замедлиться до 2,5%, что повышает потенциал реальной доходности «россиянина». Однако ралли на новостях о торговых договоренностях США и Китая оказалось слишком быстрым и сильным. Поэтому на ближайшую неделю мы все же ждем стабилизации рубля в диапазоне 62,5-63,5 руб. за долл. и около 69,5-70,5 руб. за евро.Фондовый рынок — один из главных благополучателей от смягчения торговой войны США и Китая. Улучшение условий мировой торговли снизит риски по сырьевому спросу, обеспечивая отечественных экспортеров устойчивыми внешними рынками. На этом фоне индекс МосБиржи может начать осваивать рекордные уровни выше 3000 пунктов, хотя текущий предел роста все же просматривается в диапазоне 3050-3100 пунктов. Индекс РТС также способен продвинуться к отметке 1530 пунктов, а до конца 2019 года «попробовать на вкус» уровень в 1550 пунктов.— Глобальные рисковые активы продолжают пользоваться повышенным спросом на фоне ожиданий заключения первой фазы торгового соглашения между США и Китаем в ближайшие выходные. О том, что это событие все-таки состоится, сообщили накануне американские СМИ. Если сделка будет заключена, вероятно, в начале следующей недели мы увидим еще одну волну роста, однако испортить настроение инвесторам способны данные по китайской экономике, выходящие в начале этого понедельника.Тем не менее, скорее всего, российский рынок акций продолжит повышаться вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтяными ценами. Индекс МосБиржи обновит исторический максимум, превысив значение 3010 пунктов, и попытается преодолеть отметку 3050 п., однако к пятнице может откатиться к уровню 3000 п. Индекс РТС, скорее всего, совершит аналогичное движение и в конце следующей недели будет находиться около уровня 1500 пунктов.Рубль, вероятно, на следующей неделе также продолжит укрепляться по отношению к бивалютной корзине на фоне повышенного спроса на рисковые активы, в том числе развивающиеся валюты, чему будет способствовать вероятная внешнеторговая разрядка. Следующей поддержкой для пары USD/RUB способен выступить полуторалетний минимум на уровне 62,18 руб. за долл., от которого может произойти отскок. Скорее всего, к концу следующей недели доллар будет находиться в коридоре 62,18-62,5 руб. за долл. Снижение пары EUR/RUB может остановиться на новом двухлетнем минимуме 69,5 руб. за евро, от которого евро к следующей пятнице попытается скорректироваться к уровню 70 руб.