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Жители России тратят на еду 30,2% ежемесячных доходов





Рейтинг включает замеры относительно 40 европейских государств по доле расходов семей на продукты питания. Расчеты проводились по данным национальных статистических служб. При составлении рейтинга анализировались бюджеты домохозяйств. Расходы на питание, включая безалкогольные напитки, приведены для среднестатистической семьи по итогам 2018 года.



«Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая — у жителей Украины. Россия занимает 31-е место в рейтинге», —



Российский показатель снизился на 1 процентный пункт по сравнению с предыдущим годом. У люксембуржцев на еду приходится всего 8,4% расходов. Доля трат на продукты в расходах жителей Нидерландов и Великобритании составляет по 10,6%, Ирландии — 11,5%, Финляндии — 11,7%.



Доля расходов на продукты питания на Украине составляет 50%. В конце рейтинга также располагаются Казахстан (47,6%), Молдавия (43,8%), Северная Македония (37,8%), Болгария (36,5%), Белоруссия (36,3%), Сербия (34,3%), Румыния (33,3%) и Литва (31,5%). Чуть меньше, чем в России, на еду тратят в Черногории (29,7%) и Хорватии (28,2%). УрБК, Москва, 16.12.2019. Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета — это 30,2% доходов. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости».Рейтинг включает замеры относительно 40 европейских государств по доле расходов семей на продукты питания. Расчеты проводились по данным национальных статистических служб. При составлении рейтинга анализировались бюджеты домохозяйств. Расходы на питание, включая безалкогольные напитки, приведены для среднестатистической семьи по итогам 2018 года.«Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая — у жителей Украины. Россия занимает 31-е место в рейтинге», — говорится в исследовании.Российский показатель снизился на 1 процентный пункт по сравнению с предыдущим годом. У люксембуржцев на еду приходится всего 8,4% расходов. Доля трат на продукты в расходах жителей Нидерландов и Великобритании составляет по 10,6%, Ирландии — 11,5%, Финляндии — 11,7%.Доля расходов на продукты питания на Украине составляет 50%. В конце рейтинга также располагаются Казахстан (47,6%), Молдавия (43,8%), Северная Македония (37,8%), Болгария (36,5%), Белоруссия (36,3%), Сербия (34,3%), Румыния (33,3%) и Литва (31,5%). Чуть меньше, чем в России, на еду тратят в Черногории (29,7%) и Хорватии (28,2%).

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