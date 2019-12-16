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УБРиР стал победителем премии RETAIL FINANCE AWARDS в номинации «Лучшее IT-решение для розничного банка»
16 декабрь 2019 (09:48)
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем премии RETAIL FINANCE AWARDS 2019 в номинации «Лучшее IT-решение для розничного банка». Новое мобильное приложение банка было признано лучшим из вышедших в финал 11 проектов, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
«Мы запустили новое мобильное приложение в марте этого года, полностью переработав его. И главный смысл всех изменений заключался в том, что мы шли от клиента — от его пользовательского опыта, его потребностей и пожеланий. В итоге получилось честно и качественно», — сообщил директор по созданию розничных продуктов УБРиР Александр Патешман.
Премия RETAIL FINANCE AWARDS проводилась в два этапа. В первом туре номинанты размещали свои заявки на сайте организатора, и для того, чтобы пройти дальше, нужно было набрать не менее 50 «лайков» от посетителей портала. Во втором туре выдвигаемые решения были представлены спикерами на RETAIL FINANCE FORUM в ноябре 2019 года. Всего на премию было выдвинуто 75 проектов в нескольких номинациях. В финал прошел 41 проект.
Премия RETAIL FINANCE AWARDS учреждена журналом RETAIL FINANCE в 2007 году. Ее цель — отметить наиболее достойных представителей розничного бизнеса значимыми достижениями в области развития финансового ритейла.
Днем ранее УБРиР взял диплом лауреата Национальной банковской премии с кредитной картой «240 дней без процентов», также запущенной в 2019 году.
«Мы запустили новое мобильное приложение в марте этого года, полностью переработав его. И главный смысл всех изменений заключался в том, что мы шли от клиента — от его пользовательского опыта, его потребностей и пожеланий. В итоге получилось честно и качественно», — сообщил директор по созданию розничных продуктов УБРиР Александр Патешман.
Премия RETAIL FINANCE AWARDS проводилась в два этапа. В первом туре номинанты размещали свои заявки на сайте организатора, и для того, чтобы пройти дальше, нужно было набрать не менее 50 «лайков» от посетителей портала. Во втором туре выдвигаемые решения были представлены спикерами на RETAIL FINANCE FORUM в ноябре 2019 года. Всего на премию было выдвинуто 75 проектов в нескольких номинациях. В финал прошел 41 проект.
Премия RETAIL FINANCE AWARDS учреждена журналом RETAIL FINANCE в 2007 году. Ее цель — отметить наиболее достойных представителей розничного бизнеса значимыми достижениями в области развития финансового ритейла.
Днем ранее УБРиР взял диплом лауреата Национальной банковской премии с кредитной картой «240 дней без процентов», также запущенной в 2019 году.
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