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Прокуратура проводит проверку обстоятельств гибели двух рабочих компании «Аспект-Центр» в Нижней Туре
13 декабрь 2019 (17:14)
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. Прокуратура Нижней Туры организовала проверку в связи с гибелью двух работников на территории промплощадки ООО НПН «Аспект-Центр».
Установлено, что днем 11 декабря 2019 года два рабочих предприятия были придавлены металлической трубой (диаметр — 820 мм, длина — 11 м — прим. ред.), которая скатилась на них с вершины пирамиды складированных труб. 12 декабря мужчины скончались в реанимационном отделении ГБУЗ Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница».
В настоящее время прокуратура выясняет обстоятельства несчастного случая на производстве. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на предприятии.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что днем 11 декабря 2019 года два рабочих предприятия были придавлены металлической трубой (диаметр — 820 мм, длина — 11 м — прим. ред.), которая скатилась на них с вершины пирамиды складированных труб. 12 декабря мужчины скончались в реанимационном отделении ГБУЗ Свердловской области «Нижнетуринская центральная городская больница».
В настоящее время прокуратура выясняет обстоятельства несчастного случая на производстве. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на предприятии.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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