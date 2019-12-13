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Официальный курс доллара США снизился на 67 коп., евро — на 57 коп.
13 декабрь 2019 (16:41)
УрБК, Москва, 13.12.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 декабря 2019 года. Курс долл. США снизился на 67,13 коп. до 62,55 руб., евро — на 56,63 коп. до 69,86 руб.
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