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Официальный курс доллара США снизился на 67 коп., евро — на 57 коп.

13 декабрь 2019 (16:41)

УрБК, Москва, 13.12.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 декабря 2019 года. Курс долл. США снизился на 67,13 коп. до 62,55 руб., евро — на 56,63 коп. до 69,86 руб.

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