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Алексей Хриченков: Набережную Исети в Екатеринбурге планируют освободить от парковок





Архитекторы собираются сделать прибрежную зону города максимально свободной от автомобилей.



«Чем больше мы нагрузим пользователями набережную, тем больше рядом с ней начнет появляться конфликтов интересов пешеходов и автомобилистов. Мы предлагаем решить этот спор в пользу первых, очистить пространство реки от чуждых ей элементов. Одно из главных наших предложений — максимальное исключение автомобильного трафика из прибрежной зоны. В первую очередь это касается парковочных пространств, которые достаточно агрессивны к открытой набережной. Кроме того, мы планируем максимально разгрузить от автомобилей небольшие улицы, такие как Горького и Народной Воли», — рассказал А. Хриченков.



Кроме того, архитектор отметил, что, согласно проекту, некоторые улицы будут сделаны в одном уровне — без жесткого разграничения проезжей части и тротуаров, как улицы общего пользования, где приоритет отдается пешеходам, а автомобили чувствуют себя дискомфортно. УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. В Екатеринбурге в ходе благоустройства набережной Исети планируют убрать с ее территории парковочные пространства. Об этом в интервью УрБК сообщил заведующий кафедрой городского строительства Уральского федерального университета Алексей Хриченков.Архитекторы собираются сделать прибрежную зону города максимально свободной от автомобилей.«Чем больше мы нагрузим пользователями набережную, тем больше рядом с ней начнет появляться конфликтов интересов пешеходов и автомобилистов. Мы предлагаем решить этот спор в пользу первых, очистить пространство реки от чуждых ей элементов. Одно из главных наших предложений — максимальное исключение автомобильного трафика из прибрежной зоны. В первую очередь это касается парковочных пространств, которые достаточно агрессивны к открытой набережной. Кроме того, мы планируем максимально разгрузить от автомобилей небольшие улицы, такие как Горького и Народной Воли», — рассказал А. Хриченков.Кроме того, архитектор отметил, что, согласно проекту, некоторые улицы будут сделаны в одном уровне — без жесткого разграничения проезжей части и тротуаров, как улицы общего пользования, где приоритет отдается пешеходам, а автомобили чувствуют себя дискомфортно.

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