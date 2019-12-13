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Алексей Хриченков: Набережную Исети в Екатеринбурге планируют освободить от парковок
13 декабрь 2019 (16:16)
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. В Екатеринбурге в ходе благоустройства набережной Исети планируют убрать с ее территории парковочные пространства. Об этом в интервью УрБК сообщил заведующий кафедрой городского строительства Уральского федерального университета Алексей Хриченков.
Архитекторы собираются сделать прибрежную зону города максимально свободной от автомобилей.
«Чем больше мы нагрузим пользователями набережную, тем больше рядом с ней начнет появляться конфликтов интересов пешеходов и автомобилистов. Мы предлагаем решить этот спор в пользу первых, очистить пространство реки от чуждых ей элементов. Одно из главных наших предложений — максимальное исключение автомобильного трафика из прибрежной зоны. В первую очередь это касается парковочных пространств, которые достаточно агрессивны к открытой набережной. Кроме того, мы планируем максимально разгрузить от автомобилей небольшие улицы, такие как Горького и Народной Воли», — рассказал А. Хриченков.
Кроме того, архитектор отметил, что, согласно проекту, некоторые улицы будут сделаны в одном уровне — без жесткого разграничения проезжей части и тротуаров, как улицы общего пользования, где приоритет отдается пешеходам, а автомобили чувствуют себя дискомфортно.
Архитекторы собираются сделать прибрежную зону города максимально свободной от автомобилей.
«Чем больше мы нагрузим пользователями набережную, тем больше рядом с ней начнет появляться конфликтов интересов пешеходов и автомобилистов. Мы предлагаем решить этот спор в пользу первых, очистить пространство реки от чуждых ей элементов. Одно из главных наших предложений — максимальное исключение автомобильного трафика из прибрежной зоны. В первую очередь это касается парковочных пространств, которые достаточно агрессивны к открытой набережной. Кроме того, мы планируем максимально разгрузить от автомобилей небольшие улицы, такие как Горького и Народной Воли», — рассказал А. Хриченков.
Кроме того, архитектор отметил, что, согласно проекту, некоторые улицы будут сделаны в одном уровне — без жесткого разграничения проезжей части и тротуаров, как улицы общего пользования, где приоритет отдается пешеходам, а автомобили чувствуют себя дискомфортно.
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