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ММК вошел в топ-5 рейтинга предприятий по объему инвестиций в человеческий капитал

УрБК, Магнитогорск, 13.12.2019. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) заняло четвертое место в рейтинге российских работодателей по объему инвестиций в человеческий капитал, который по итогам 2018 года составили аналитики RAEX Rating Review. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



«Внутрикорпоративные социальные расходы — это деньги, которые компания тратит на повышение квалификации, обучение, здравоохранение, улучшение условий труда. В 2018 году в Группе ПАО «ММК» расходы на благотворительность и реализацию социальных программ выросли на 11% по сравнению с предыдущим годом и составили почти 2,5 млрд руб.», — говорится в сообщении.



Как отмечают представители ММК, предприятию удалось создать уникальную систему социального партнерства, эффективно функционирующую в рыночных отношениях. Во время недавнего рабочего визита в Магнитогорск губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул вклад ММК в развитие не только Магнитогорска, но и региона в целом, а также участие Магнитогорского металлургического комбината в реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».



«Люди — важный ресурс компаний и экономики в целом. Понимающие это компании давно включают вложения в своих сотрудников в плановые расходы», — отмечают аналитики RAEX Rating Review.



Значительные инвестиции ММК в человеческий капитал регулярно отмечаются на отраслевых конкурсах «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» и всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности».

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:54</span><br /><strong>ММК вошел в топ-5 рейтинга предприятий по объему инвестиций в человеческий капитал</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Магнитогорск, 13.12.2019. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) заняло четвертое место в рейтинге российских работодателей по объему инвестиций в человеческий капитал, который по итогам 2018 года составили аналитики RAEX Rating Review. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092059-mmk-voshel-v-top-5-reytinga-predpriyatiy-po-obemu-investiciy-v-chelovecheskiy-kapital.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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