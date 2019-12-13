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ММК вошел в топ-5 рейтинга предприятий по объему инвестиций в человеческий капитал

13 декабрь 2019 (15:54)

УрБК, Магнитогорск, 13.12.2019. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) заняло четвертое место в рейтинге российских работодателей по объему инвестиций в человеческий капитал, который по итогам 2018 года составили аналитики RAEX Rating Review. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.

«Внутрикорпоративные социальные расходы — это деньги, которые компания тратит на повышение квалификации, обучение, здравоохранение, улучшение условий труда. В 2018 году в Группе ПАО «ММК» расходы на благотворительность и реализацию социальных программ выросли на 11% по сравнению с предыдущим годом и составили почти 2,5 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Как отмечают представители ММК, предприятию удалось создать уникальную систему социального партнерства, эффективно функционирующую в рыночных отношениях. Во время недавнего рабочего визита в Магнитогорск губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул вклад ММК в развитие не только Магнитогорска, но и региона в целом, а также участие Магнитогорского металлургического комбината в реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

«Люди — важный ресурс компаний и экономики в целом. Понимающие это компании давно включают вложения в своих сотрудников в плановые расходы», — отмечают аналитики RAEX Rating Review.

Значительные инвестиции ММК в человеческий капитал регулярно отмечаются на отраслевых конкурсах «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» и всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности».

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