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Алексей Хриченков: Благоустройство набережной Исети будет проходить с максимальным сохранением природной среды
13 декабрь 2019 (14:46)
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. Проект благоустройства набережной Исети предусматривает максимальное сохранение природной среды. Об этом в интервью УрБК сообщил заведующий кафедрой городского строительства Уральского федерального университета Алексей Хриченков.
В первую очередь архитекторы намерены сохранить природные берега Исети.
«В том проекте, который мы разрабатываем, мы стараемся максимально сохранить природные берега. Сейчас к этому вопросу есть несколько подходов. И в Екатеринбурге до последнего времени доминировало стремление максимально «одеть» набережную в гранит. Но мы понимаем, что так мы потеряем природный характер реки. А для нас сейчас он особенно важен. К сожалению, на всем протяжении берега сделать этого не удастся. В отдельных районах уже есть многоуровневые укрепленные набережные, которые мы, конечно же, не будем сносить. Также надо будет укрепить берег вдоль ледовой арены — это требование строителей. Но в тех местах, где естественный берег сохранить можно, мы его максимально сохраним. Главная такая площадка будет на правом берегу Исети, со стороны цирка, от Народной Воли до Куйбышева. Но и на участке около ледовой арены мы постараемся сохранить максимум зелени, максимум природной среды», — рассказал А. Хриченков.
Кроме того, архитектор назвал одной из целей благоустройства Исети создание как можно большего числа выходов к реке.
«Другая важная задача — сделать как можно больше выходов к воде. На естественном берегу с этим проблем не будет. В остальных местах мы постараемся их организовать в том числе с общественных пространств. Это и площадь перед цирком, которая террасированием выходит к воде, с трибунами, смотрящими на реку, и площадь между цирком и музеем, которая в будущем будет служить важным пешеходным подходом, связывающим ледовую арену с метро. С центральной площадки также будут организованы спуски к воде», — отметил А. Хриченков.
В первую очередь архитекторы намерены сохранить природные берега Исети.
«В том проекте, который мы разрабатываем, мы стараемся максимально сохранить природные берега. Сейчас к этому вопросу есть несколько подходов. И в Екатеринбурге до последнего времени доминировало стремление максимально «одеть» набережную в гранит. Но мы понимаем, что так мы потеряем природный характер реки. А для нас сейчас он особенно важен. К сожалению, на всем протяжении берега сделать этого не удастся. В отдельных районах уже есть многоуровневые укрепленные набережные, которые мы, конечно же, не будем сносить. Также надо будет укрепить берег вдоль ледовой арены — это требование строителей. Но в тех местах, где естественный берег сохранить можно, мы его максимально сохраним. Главная такая площадка будет на правом берегу Исети, со стороны цирка, от Народной Воли до Куйбышева. Но и на участке около ледовой арены мы постараемся сохранить максимум зелени, максимум природной среды», — рассказал А. Хриченков.
Кроме того, архитектор назвал одной из целей благоустройства Исети создание как можно большего числа выходов к реке.
«Другая важная задача — сделать как можно больше выходов к воде. На естественном берегу с этим проблем не будет. В остальных местах мы постараемся их организовать в том числе с общественных пространств. Это и площадь перед цирком, которая террасированием выходит к воде, с трибунами, смотрящими на реку, и площадь между цирком и музеем, которая в будущем будет служить важным пешеходным подходом, связывающим ледовую арену с метро. С центральной площадки также будут организованы спуски к воде», — отметил А. Хриченков.
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