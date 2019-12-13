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Решение губернатора Свердловской области о переносе выходного дня на 31 декабря коснется только региональных госслужащих
13 декабрь 2019 (11:07)
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. Решение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о переносе выходного дня на 31 декабря 2019 года напрямую коснется только областных государственных служащих.
Распоряжение «О переносе выходного дня в 2019 году в Свердловской области» от 12 декабря 2019 года опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Перенести выходной день с субботы, 28 декабря 2019 года, на вторник, 31 декабря 2019 года, для лиц, замещающих государственные должности Свердловской области в правительстве Свердловской области, и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется губернатором Свердловской области», — сказано в документе.
Исходя из этой формулировки, действие распоряжения распространяется только на лиц, замещающих должности госслужбы, — сотрудников администрации губернатора и министерств областного правительства.
И хотя далее по тексту содержится рекомендация перенести выходной для сотрудников органов государственной власти, местного самоуправления и подведомственных им учреждений и унитарных предприятий, очевидно, что это не обязательное указание для исполнения.
Таким образом, частные компании и их персонал распоряжение Евгения Куйвашева не затрагивает.
Распоряжение «О переносе выходного дня в 2019 году в Свердловской области» от 12 декабря 2019 года опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Перенести выходной день с субботы, 28 декабря 2019 года, на вторник, 31 декабря 2019 года, для лиц, замещающих государственные должности Свердловской области в правительстве Свердловской области, и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется губернатором Свердловской области», — сказано в документе.
Исходя из этой формулировки, действие распоряжения распространяется только на лиц, замещающих должности госслужбы, — сотрудников администрации губернатора и министерств областного правительства.
И хотя далее по тексту содержится рекомендация перенести выходной для сотрудников органов государственной власти, местного самоуправления и подведомственных им учреждений и унитарных предприятий, очевидно, что это не обязательное указание для исполнения.
Таким образом, частные компании и их персонал распоряжение Евгения Куйвашева не затрагивает.
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