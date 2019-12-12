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Правительство РФ сократило квоту на иностранных работников на 27%
12 декабрь 2019 (17:53)
Правительство РФ урезало квоту на иностранных работников в 2020 году на 27%. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
«Определить на 2020 год потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в количестве 104 тыс. 993 человек», — говорится в постановлении.
Согласно пояснительной записке к документу, потребность в привлечении иностранной рабочей силы в 2020 году в России составляет 72,6% от потребности, определенной на 2019 год, когда она составляла 144 тыс. 580 человек.
«Определить на 2020 год потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в количестве 104 тыс. 993 человек», — говорится в постановлении.
Согласно пояснительной записке к документу, потребность в привлечении иностранной рабочей силы в 2020 году в России составляет 72,6% от потребности, определенной на 2019 год, когда она составляла 144 тыс. 580 человек.
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