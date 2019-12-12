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Заксобрание Свердловской области рассмотрит в трех чтениях законопроект о создании в Екатеринбурге нового района Академический

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. Совет Законодательного собрания Свердловской области утвердил повестку финального заседания 2019 года. Одним из вопросов, который будет рассмотрен на заседании, будет инициатива гордумы Екатеринбурга о создании восьмого района Академический.



«Два законопроекта касаются Екатеринбурга. Инициативу Екатеринбургской городской думы о создании административно-территориальной единицы «Академический район города Екатеринбурга» предлагается рассмотреть на заседании Законодательного собрания в трех чтениях», — отметила Людмила Бабушкина.



Как сообщает пресс-служба регионального парламента, также будут рассмотрен законопроект о налоге на имущество организаций по кадастровой стоимости.



«Во втором и третьем чтениях будет рассмотрен законопроект о налоге на имущество организаций по кадастровой стоимости. Отвечая на вопросы, которые продолжают поступать, скажу: законопроект на региональном уровне принять до конца 2019 года необходимо, иначе налог будет рассчитываться по федеральному закону. В ходе обсуждений на рабочих группах в правительстве и в Законодательном собрании Свердловской области представители бизнес-сообщества предлагают вводить ставки на уровне одного процента и ниже по тем или иным основаниям. Ставка федерального закона — 2% для всех организаций без исключения. Поэтому комитет по бюджету, финансам и налогам подведет черту под обсуждениями и вынесет согласованный участниками переговоров список поправок ко второму чтению», — подчеркнула председатель областного Заксобрания.



Кроме того, Людмила Бабушкина отметила, что большой блок законопроектов представляет комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления. Четыре законопроекта инициированы думами муниципальных образований и касаются упразднения деревень, утративших признаки населенных пунктов.

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