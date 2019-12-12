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На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург перекроют движение в ночь с 12 на 13 декабря

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. В связи с монтажом надземного перехода в ночь с 12 на 13 декабря на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург временно перекроют движение. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



«С 12 по 13 декабря на федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург планируется временное закрытие движения транспорта в связи с проведением работ по установке надземного пешеходного перехода на 342 км. Строительство надземного перехода позволит разделить пешеходные и транспортные потоки, повысить безопасность дорожного движения, а также пропускную способность трассы. Для безопасного монтажа пролетных строений планируется закрытие движения с 01.00 до 01.40 13 декабря, движение будет перекрыто в оба направления. Объезд возможен через Московский тракт», — говорится в сообщении.



Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута.

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