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В Екатеринбурге вводят особые меры противопожарной безопасности во время новогодних каникул

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. На территории Екатеринбурга введен особый противопожарный режим, который будет действовать в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.



Повышенные меры безопасности, связанные с предотвращением пожароопасных ситуаций, продлятся с 12 декабря 2019 по 15 января 2020 года.



«Такие экстренные меры предпринимаются для того, чтобы не допустить всплеска чрезвычайных ситуаций и травматизма граждан, вызванных продажей некачественной пиротехники, на территории Екатеринбурга. Они позволят городским властям и надзорным органам установить дополнительный контроль за объектами с массовым пребыванием людей и обеспечить свободу действий инспекторам пожарного надзора для пресечения деятельности незаконных пунктов реализации и хранения опасной пиротехнической продукции», — говорится в сообщении.



В период действия особого противопожарного режима специалисты надзорных органов смогут в более короткие сроки привлекать к административной ответственности нарушителей правил реализации пиротехнических изделий и наказывать их серьезными штрафами.



«Прошлогодний опыт продемонстрировал снижение показателей по продаже контрафактной продукции в разы. Недобросовестные продавцы, как и прежде, будут привлекаться к ответственности», — отмечает исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области Павел Пенягин.



Кроме того, в особый период сотрудники профильных надзорных органов активизируют информационно-разъяснительную работу среди населения Екатеринбурга по вопросам обеспечения мер пожарной безопасности в зимний период. В рамках особого противопожарного режима сотрудники МЧС и инспекторы получат более широкие полномочия для проведения проверок по соблюдению правил пожарной безопасности на территории города и по привлечению нарушителей к административной ответственности.



Во время действия особого противопожарного режима на территории столицы Урала будут проводиться совместные профилактические и рейдовые мероприятия, во время которых будет уделено особо пристальное внимание объектам социальной инфраструктуры.



Также в этот период управляющим организациям, ТСЖ, обслуживающим жилищный фонд на территории Екатеринбурга, рекомендовано провести разъяснительную работу с населением о недопустимости нарушений требований пожарной безопасности в зимнее время. Кроме того, они должны обеспечить возможность беспрепятственного проезда пожарной техники к месту возникновения пожара в случае его возникновения на обслуживаемой территории.

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