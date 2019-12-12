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Жителя Казахстана обвиняют в умышленном сокрытии 5 млн рублей от налоговой в Екатеринбурге
12 декабрь 2019 (11:12)
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Республики Казахстан. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2016 года по ноябрь 2018 года, являясь директором предприятия, расположенного и зарегистрированного в Кировском районе Екатеринбурга, выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные обязанности в коммерческой организации.
«Обвиняемый знал об имеющейся у предприятия задолженности по уплате налогов и сборов на сумму свыше 12 млн руб., а также о принятых в ИФНС России по Кировскому району Екатеринбурга мерах по обеспечению исполнения обязанности по уплате налогов и сборов (выставлению инкассовых поручений). С целью недопущения обращения денежных средств предприятия в счет взыскания недоимки по налогам и сборам обвиняемый организовал безналичные расчеты через третьих лиц, то есть производил платежи, минуя расчетные счета своего предприятия, на которые были выставлены инкассовые поручения и вынесены решения о приостановлении операций по счетам», — говорится в сообщении.
Тем самым, по версии прокуратуры, он умышленно сокрыл денежные средства предприятия в сумме свыше 4,9 млн руб., за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Екатеринбурга.
«Кроме того, учитывая, что указанная задолженность по налогам в счет федерального бюджета обвиняемым не уплачена, прокуратура района на основании части 3 статьи 44 УПК РФ заявила иск о взыскании с обвиняемого в пользу РФ суммы ущерба, причиненного государству, в размере свыше 12 млн руб. Санкция части 1 статьи 199.2 УК РФ предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2016 года по ноябрь 2018 года, являясь директором предприятия, расположенного и зарегистрированного в Кировском районе Екатеринбурга, выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные обязанности в коммерческой организации.
«Обвиняемый знал об имеющейся у предприятия задолженности по уплате налогов и сборов на сумму свыше 12 млн руб., а также о принятых в ИФНС России по Кировскому району Екатеринбурга мерах по обеспечению исполнения обязанности по уплате налогов и сборов (выставлению инкассовых поручений). С целью недопущения обращения денежных средств предприятия в счет взыскания недоимки по налогам и сборам обвиняемый организовал безналичные расчеты через третьих лиц, то есть производил платежи, минуя расчетные счета своего предприятия, на которые были выставлены инкассовые поручения и вынесены решения о приостановлении операций по счетам», — говорится в сообщении.
Тем самым, по версии прокуратуры, он умышленно сокрыл денежные средства предприятия в сумме свыше 4,9 млн руб., за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Екатеринбурга.
«Кроме того, учитывая, что указанная задолженность по налогам в счет федерального бюджета обвиняемым не уплачена, прокуратура района на основании части 3 статьи 44 УПК РФ заявила иск о взыскании с обвиняемого в пользу РФ суммы ущерба, причиненного государству, в размере свыше 12 млн руб. Санкция части 1 статьи 199.2 УК РФ предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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