Новости дня

Жителя Казахстана обвиняют в умышленном сокрытии 5 млн рублей от налоговой в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Республики Казахстан. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2016 года по ноябрь 2018 года, являясь директором предприятия, расположенного и зарегистрированного в Кировском районе Екатеринбурга, выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные обязанности в коммерческой организации.



«Обвиняемый знал об имеющейся у предприятия задолженности по уплате налогов и сборов на сумму свыше 12 млн руб., а также о принятых в ИФНС России по Кировскому району Екатеринбурга мерах по обеспечению исполнения обязанности по уплате налогов и сборов (выставлению инкассовых поручений). С целью недопущения обращения денежных средств предприятия в счет взыскания недоимки по налогам и сборам обвиняемый организовал безналичные расчеты через третьих лиц, то есть производил платежи, минуя расчетные счета своего предприятия, на которые были выставлены инкассовые поручения и вынесены решения о приостановлении операций по счетам», — говорится в сообщении.



Тем самым, по версии прокуратуры, он умышленно сокрыл денежные средства предприятия в сумме свыше 4,9 млн руб., за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Екатеринбурга.



«Кроме того, учитывая, что указанная задолженность по налогам в счет федерального бюджета обвиняемым не уплачена, прокуратура района на основании части 3 статьи 44 УПК РФ заявила иск о взыскании с обвиняемого в пользу РФ суммы ущерба, причиненного государству, в размере свыше 12 млн руб. Санкция части 1 статьи 199.2 УК РФ предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">12 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:12</span><br /><strong>Жителя Казахстана обвиняют в умышленном сокрытии 5 млн рублей от налоговой в Екатеринбурге</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Республики Казахстан. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092005-zhitelya-kazahstana-obvinyayut-v-umyshlennom-sokrytii-5-mln-rubley-ot-nalogovoy-v-ekaterinburge.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: