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Пожарные ликвидировали открытое горение на Уральском заводе лакокрасочных изделий

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Сегодня, 11 декабря 2019 года, в 15.51 по местному времени пожарные ликвидировали открытое горение на Уральском заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«Площадь пожара составила 800 кв. м. Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой здания, высокой интенсивностью горения и тепловых потоков, разгерметизацией емкостей с легковоспламеняющимися веществами, находящимися в ангаре. На складе находилось около 90 т лакокрасочных материалов», — говорится в сообщении.



Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. На месте продолжают работу 75 человек личного состава и 22 единицы спецтехники.



Напомним, что информация о пожаре на территории Уральского завода лакокрасочных изделий поступила на пульт пожарно-спасательной службы в 11.58 по местному времени.

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