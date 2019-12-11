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Средний лимит по кредитным картам в Свердловской области за год вырос всего на 2%

11 декабрь 2019 (16:14)

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в январе-октябре 2019 года в Свердловской области вырос лишь на 2% — до 55 тыс. 709 руб. против 54 тыс. 608 руб. в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране средний лимит по кредитным картам за год вырос на 9,7% и составил 57,1 тыс. руб.

Наиболее крупные объемы средних лимитов по выданным кредитным картам, по данным НБКИ, были зафиксированы в Москве (98,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (76,2 тыс. руб.), Республике Саха (Якутия) (74,5 тыс. руб.), Московской области (73,9 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (70,8 тыс. руб.).

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