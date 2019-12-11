Новости дня

В Свердловской области 31 декабря 2019 года объявят выходным днем

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подпишет распоряжение об объявлении 31 декабря 2019 года выходным днем.



«В ближайшие дни я подпишу распоряжение «О переносе выходного дня в 2019 году». За 31 декабря придется поработать в субботу 28 декабря», — сообщил глава региона на своей официальной странице в Instagram.



Ранее, в понедельник, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел открытое голосование в Instagram, чтобы узнать мнение свердловчан об актуальности выходного дня 31 декабря. По результатам проведенного опроса, 94% (более 11,4 тыс. человек) высказались за выходной, 6% (682 человек) — против. Всего в опросе приняли участие более 12 тыс. человек.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:38</span><br /><strong>В Свердловской области 31 декабря 2019 года объявят выходным днем</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подпишет распоряжение об объявлении 31 декабря 2019 года выходным днем.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091985-v-sverdlovskoy-oblasti-31-dekabrya-2019-goda-obyavyat-vyhodnym-dnem.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: