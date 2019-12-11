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В Свердловской области 31 декабря 2019 года объявят выходным днем

11 декабрь 2019 (15:38)

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подпишет распоряжение об объявлении 31 декабря 2019 года выходным днем.

«В ближайшие дни я подпишу распоряжение «О переносе выходного дня в 2019 году». За 31 декабря придется поработать в субботу 28 декабря», — сообщил глава региона на своей официальной странице в Instagram.

Ранее, в понедельник, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел открытое голосование в Instagram, чтобы узнать мнение свердловчан об актуальности выходного дня 31 декабря. По результатам проведенного опроса, 94% (более 11,4 тыс. человек) высказались за выходной, 6% (682 человек) — против. Всего в опросе приняли участие более 12 тыс. человек.

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