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При поддержке Группы ЧТПЗ в Первоуральске стартовал XVII благотворительный театральный фестиваль «Снежность»

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. В Первоуральске при поддержке Группы ЧТПЗ открылся детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность». Первым спектаклем фестиваля в Первоуральске стала «Золушка» в исполнении Озерского театра драмы и комедии. Тема фестиваля в 2019 году — «Лучшее время для чудес», сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



«Снежность» — долгожданное событие для всех жителей Первоуральска в преддверии новогодних праздников. Фестиваль дает возможность ребятам из наших подшефных школ, детских домов, социально-реабилитационных центров приобщиться к миру искусства, увидеть лучшие постановки российских театральных коллективов», — отметил управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) Алексей Дронов.



В 2019 году фестиваль «Снежность» впервые проходит в двух городах Свердловской области — в Первоуральске на площадках Дворца культуры ПНТЗ и Инновационного культурного центра и Екатеринбурге на площадке Pine Creek Golf Resort.



С 7 по 14 декабря на площадках фестиваля для 4 тыс. ребят свои постановки представят Высшая школа сценических искусств К. А. Райкина, Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Озерский театр драмы и комедии «Наш дом», Озерский театр кукол, Детская школа вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета им М. И. Глинки и Новоуральский театр кукол.



Перед представлением актеры-студенты Высшей школы сценических искусств К. А. Райкина побывали в Финишном центре по производству труб нефтяного сортамента Первоуральского новотрубного завода, а также встретились со студентами корпоративной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» в Образовательном центре.



Детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» проводится с 2003 года. За время существования фестиваля его зрителями стали более 170 тыс. детей. В 2019 году театральный фестиваль «Снежность» пройдет с 7 по 15 декабря в Челябинске, Озерске, Кусе, Первоуральске, Альметьевске и Екатеринбурге.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:04</span><br /><strong>При поддержке Группы ЧТПЗ в Первоуральске стартовал XVII благотворительный театральный фестиваль «Снежность»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. В Первоуральске при поддержке Группы ЧТПЗ открылся детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность». Первым спектаклем фестиваля в Первоуральске стала «Золушка» в исполнении Озерского театра драмы и комедии. Тема фестиваля в 2019 году — «Лучшее время для чудес», сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091962-pri-podderzhke-gruppy-chtpz-v-pervouralske-startoval-xvii-blagotvoritelnyy-teatralnyy-festival-snezhnost.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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