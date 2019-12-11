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При поддержке Группы ЧТПЗ в Первоуральске стартовал XVII благотворительный театральный фестиваль «Снежность»
11 декабрь 2019 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. В Первоуральске при поддержке Группы ЧТПЗ открылся детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность». Первым спектаклем фестиваля в Первоуральске стала «Золушка» в исполнении Озерского театра драмы и комедии. Тема фестиваля в 2019 году — «Лучшее время для чудес», сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.
«Снежность» — долгожданное событие для всех жителей Первоуральска в преддверии новогодних праздников. Фестиваль дает возможность ребятам из наших подшефных школ, детских домов, социально-реабилитационных центров приобщиться к миру искусства, увидеть лучшие постановки российских театральных коллективов», — отметил управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) Алексей Дронов.
В 2019 году фестиваль «Снежность» впервые проходит в двух городах Свердловской области — в Первоуральске на площадках Дворца культуры ПНТЗ и Инновационного культурного центра и Екатеринбурге на площадке Pine Creek Golf Resort.
С 7 по 14 декабря на площадках фестиваля для 4 тыс. ребят свои постановки представят Высшая школа сценических искусств К. А. Райкина, Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Озерский театр драмы и комедии «Наш дом», Озерский театр кукол, Детская школа вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета им М. И. Глинки и Новоуральский театр кукол.
Перед представлением актеры-студенты Высшей школы сценических искусств К. А. Райкина побывали в Финишном центре по производству труб нефтяного сортамента Первоуральского новотрубного завода, а также встретились со студентами корпоративной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» в Образовательном центре.
Детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» проводится с 2003 года. За время существования фестиваля его зрителями стали более 170 тыс. детей. В 2019 году театральный фестиваль «Снежность» пройдет с 7 по 15 декабря в Челябинске, Озерске, Кусе, Первоуральске, Альметьевске и Екатеринбурге.
«Снежность» — долгожданное событие для всех жителей Первоуральска в преддверии новогодних праздников. Фестиваль дает возможность ребятам из наших подшефных школ, детских домов, социально-реабилитационных центров приобщиться к миру искусства, увидеть лучшие постановки российских театральных коллективов», — отметил управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) Алексей Дронов.
В 2019 году фестиваль «Снежность» впервые проходит в двух городах Свердловской области — в Первоуральске на площадках Дворца культуры ПНТЗ и Инновационного культурного центра и Екатеринбурге на площадке Pine Creek Golf Resort.
С 7 по 14 декабря на площадках фестиваля для 4 тыс. ребят свои постановки представят Высшая школа сценических искусств К. А. Райкина, Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Озерский театр драмы и комедии «Наш дом», Озерский театр кукол, Детская школа вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета им М. И. Глинки и Новоуральский театр кукол.
Перед представлением актеры-студенты Высшей школы сценических искусств К. А. Райкина побывали в Финишном центре по производству труб нефтяного сортамента Первоуральского новотрубного завода, а также встретились со студентами корпоративной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» в Образовательном центре.
Детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» проводится с 2003 года. За время существования фестиваля его зрителями стали более 170 тыс. детей. В 2019 году театральный фестиваль «Снежность» пройдет с 7 по 15 декабря в Челябинске, Озерске, Кусе, Первоуральске, Альметьевске и Екатеринбурге.
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