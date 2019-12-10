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Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене банковского роуминга





Согласно документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физическими лицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.



Напомним, что ранее Центробанк России



В конце осени текущего года, 12 ноября, новый закон о запрете взимания комиссии за переводы внутри системы одного банка был рассмотрен и принят в первом чтении депутатами Госдумы. Как уточнил заместитель главы ФАС России Андрей Кашеваров, таким образом предлагается устранить межрегиональную дискриминацию.



Кроме того, по мнению экспертов, новые правовые нормы помогут снизить расценки на данные услуги и будут способствовать росту популярности безналичных операций среди населения. Хотя есть опасение, что крупнейшие российские банки могут придумать новые завуалированные комиссии, стремясь компенсировать выпадающую прибыль банков от межрегионального роуминга. УрБК, Москва, 10.12.2019. Во вторник, 10 декабря 2019 года, Госдума РФ рассмотрела и приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами клиентов в одном банке.Согласно документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физическими лицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.Напомним, что ранее Центробанк России добивался того, чтобы комиссия за безналичные переводы для всех клиентов кредитно-финансовых организаций была единой, независимо от того, проводится ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями. Впервые инициатива уравнять комиссии по денежным переводам с карты на карту рассматривалась ЦБ совместно с Федеральной антимонопольной службой еще в прошлом году. В дальнейшем рабочая группа по данному вопросу собиралась в начале 2019 года, когда ведомства не смогли договориться. В октябре председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявлял о том, что комиссии при переводе средств между российскими регионами (банковский роуминг) в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены.В конце осени текущего года, 12 ноября, новый закон о запрете взимания комиссии за переводы внутри системы одного банка был рассмотрен и принят в первом чтении депутатами Госдумы. Как уточнил заместитель главы ФАС России Андрей Кашеваров, таким образом предлагается устранить межрегиональную дискриминацию.Кроме того, по мнению экспертов, новые правовые нормы помогут снизить расценки на данные услуги и будут способствовать росту популярности безналичных операций среди населения. Хотя есть опасение, что крупнейшие российские банки могут придумать новые завуалированные комиссии, стремясь компенсировать выпадающую прибыль банков от межрегионального роуминга.

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