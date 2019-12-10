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Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро — на 12 коп.

10 декабрь 2019 (14:48)

УрБК, Москва, 10.12.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 декабря 2019 года. Курс долл. США снизился на 15 коп. до 63,58 руб., евро — на 12 коп. до 70,39 руб.

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