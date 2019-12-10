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В России фиксируют рост цен на авиабилеты из-за увеличения издержек авиаперевозчиков
10 декабрь 2019 (11:54)
УрБК, Москва, 10.12.2019. Авиабилеты на I квартал 2020 года в сервисах по бронированию подорожали на 3-18% в зависимости от направления. В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредили, что рост цен на авиаперевозки в новом году продолжится.
Как сообщают «Известия», темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I-III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно. При этом российские компании до сих пор не получили обещанные им 23 млрд руб. за скачок цен на топливо в 2018 году, а предложенный правительством механизм демпфера по-прежнему не работает. В итоге убытки отечественных авиаперевозчиков за девять месяцев 2019 года, по данным АЭВТ, составили 9,7 млрд руб.
«Хотя этот результат лучше, чем за девять месяцев прошлого года (16,26 млрд руб. — прим. ред.), в преддверии традиционно убыточного IV квартала можно прогнозировать значительный финансовый убыток по итогам года», — говорится в обзоре АЭВТ.
В ассоциации подсчитали, что общие потери российских авиакомпаний за 2019 год составят около 40 млрд руб. против 51,7 млрд в 2018 году.
Как сообщают «Известия», темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I-III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно. При этом российские компании до сих пор не получили обещанные им 23 млрд руб. за скачок цен на топливо в 2018 году, а предложенный правительством механизм демпфера по-прежнему не работает. В итоге убытки отечественных авиаперевозчиков за девять месяцев 2019 года, по данным АЭВТ, составили 9,7 млрд руб.
«Хотя этот результат лучше, чем за девять месяцев прошлого года (16,26 млрд руб. — прим. ред.), в преддверии традиционно убыточного IV квартала можно прогнозировать значительный финансовый убыток по итогам года», — говорится в обзоре АЭВТ.
В ассоциации подсчитали, что общие потери российских авиакомпаний за 2019 год составят около 40 млрд руб. против 51,7 млрд в 2018 году.
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