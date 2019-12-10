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Заксобрание Свердловской области во втором и третьем чтениях приняло бюджет региона на 2020 год

10 декабрь 2019 (11:38)

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Заксобрание Свердловской области во втором и третьем чтениях приняло бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

За принятие законопроекта «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» проголосовал 41 депутат, 2 парламентария проголосовали против.

Как ранее сообщалось, в проекте бюджета учтены дополнительные расходы в объеме 1,6 млрд руб. Еще на 1,5 млрд руб. будет увеличена поддержка муниципалитетов.

Также власти Свердловской области заявили, что дефицит бюджета на 2020 год вырастет до 26 млрд руб. из-за расходов на подготовку к Универсиаде-2023.

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