Новости дня

Заксобрание Свердловской области во втором и третьем чтениях приняло бюджет региона на 2020 год

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Заксобрание Свердловской области во втором и третьем чтениях приняло бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.



За принятие законопроекта «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» проголосовал 41 депутат, 2 парламентария проголосовали против.



Как ранее сообщалось, в проекте бюджета учтены дополнительные расходы в объеме 1,6 млрд руб. Еще на 1,5 млрд руб. будет увеличена поддержка муниципалитетов.



Также власти Свердловской области заявили, что дефицит бюджета на 2020 год вырастет до 26 млрд руб. из-за расходов на подготовку к Универсиаде-2023.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:38</span><br /><strong>Заксобрание Свердловской области во втором и третьем чтениях приняло бюджет региона на 2020 год</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Заксобрание Свердловской области во втором и третьем чтениях приняло бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091935-zaksobranie-sverdlovskoy-oblasti-vo-vtorom-i-tretem-chteniyah-prinyalo-byudzhet-regiona-na-2020-god.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: