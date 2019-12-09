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В Новоуральске проанализировали вопрос безопасного обращения с гексафторидом урана

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. По инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом» при поддержке АО «УЭХК» приемная Общественного совета в Новоуральске организовала встречу руководства АО «ТВЭЛ» и Уральского электрохимического комбината с общественными организациями, жителями города и Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба УЭХК.



Вопрос безопасного обращения с обедненным гексафторидом урана (ОГФУ) вызвал интерес у жителей города и Свердловской области. Модератор встречи Владимир Кучинов, член Общественного совета Росатома, во вступительном слове отметил, что основная цель встречи — обеспечить прямой и откровенный диалог и возможность задать вопросы руководству Росатома и Уральского электрохимического комбината.



Первый вице-президент АО «ТВЭЛ» Михаил Зарубин во вступительном слове сделал важный акцент, что обедненный гексафторид урана (ОГФУ) — стратегический запас ценного ресурса для развития и обеспечения будущего атомной энергетики России.



«ОГФУ — это ценный источник получения обогащенного уранового продукта. Мы обладаем уникальными технологиями по обогащению урана, которые дают нам основание экономически эффективно работать с этим сырьем, вовлекая его в технологический цикл. Кроме того, использование ОГФУ позволяет нам экономить природную базу урана», — подчеркнул М. Зарубин.



Он также отметил, что доля России в мировом производстве природного урана в 2018 году составила 5,4%, при этом доля российских разделительных мощностей в объеме мировых составляет более 40%.



Генеральный директор АО «УЭХК» Александр Белоусов отметил, что комбинат является лидером в обеспечении экономической эффективности процесса обогащения, добавив, что предприятие обладает уникальными технологиями и компетенциями, позволяющими эффективно работать с ОГФУ.



Важной составляющей любого сложного технологического вопроса становится научное обоснование безопасности процессов производства. О рисках, нормативах и соблюдении правил безопасности и жесткого контроля за воздействием предприятия на окружающую среду рассказал Алексей Екидин, доцент Уральского федерального университета, заведующий радиационной лабораторией Института промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук.



На встрече представители общественных организаций отметили, что успешная работа комбината и выполнение контрактов — залог благополучия города и его жителей, наличия работы у молодых высококвалифицированных специалистов. Участниками обсуждения было высказано и поддержано предложение о вовлечении студентов УрФУ в реализацию общественного экологического мониторинга для обеспечения объективной и независимой информацией о состоянии окружающей среды на территории города вблизи предприятия.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">09 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:33</span><br /><strong>В Новоуральске проанализировали вопрос безопасного обращения с гексафторидом урана</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. По инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом» при поддержке АО «УЭХК» приемная Общественного совета в Новоуральске организовала встречу руководства АО «ТВЭЛ» и Уральского электрохимического комбината с общественными организациями, жителями города и Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба УЭХК.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091921-v-novouralske-proanalizirovali-vopros-bezopasnogo-obrascheniya-s-geksaftoridom-urana.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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