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Компания «ФОРЭС» подвела итоги первой корпоративной спартакиады
9 декабрь 2019 (16:47)
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. ООО «ФОРЭС» подвело итоги заключительного этапа первой корпоративной спартакиады, сообщает пресс-служба компании.
Победителей определяли по результатам четырех этапов. В итоге первое призовое место заняла команда Сухоложского подразделения. Второе место досталось Асбестовскому отделению, а третье — шадринскому заводу «Технокерамика».
«Последний этап спартакиады состоялся в Шадринске, в спортивном комплексе «Технокерамика». Здесь выступили семь команд: Асбестовского отделения, Сухоложского, Курьинского и Каменск-Уральского подразделений компании, а также предприятий «Богдановичский керамзит», «Технокерамика» и «Староцементный завод» (СЦЗ). Участникам предстояло показать себя сразу в трех видах спорта: волейболе, дартсе и гиревом спорте», — говорится в сообщении.
Открыл соревнования исполнительный директор компании «ФОРЭС» Михаил Ловков. К его напутственным словам присоединился главный инженер завода «Технокерамика» Петр Малеев. Оба выразили надежду, что сотрудники подразделений компании «ФОРЭС» и предприятий-партнеров в дальнейшем будут чаще встречаться и больше общаться между собой.
В состязаниях по гиревому спорту командам предложили в течение трех минут поднимать 16-килограммовую гирю. Каждая команда состояла из трех человек. Количество подъемов гири суммировалось, и подводился общий командный результат. Здесь первое место досталось Сухоложскому подразделению (284 подъема гири), второе — заводу «Богдановичский керамзит» (273 подъема), третье — СЦЗ (252 подъема).
Сильнейшими в волейболе стали также представители Сухоложского подразделения. Вторыми оказались шадринцы с «Технокерамики», третьими — волейболисты из Асбеста.
В соревнованиях по дартсу в каждую команду входили двое мужчин и одна женщина. Каждый мог трижды метнуть дротик и зачесть лучший из этих результатов. Первое место в результате завоевала «Технокерамика» (208 очков), второе — «Богдановичский керамзит» (206 очков), третье — Асбестовское отделение «ФОРЭС» (190 очков).
«Кубки и медали победителям соревнований по волейболу, дартсу и гиревому спорту вручил заместитель директора «Технокерамики» по общим вопросам Николай Нидзий. А победителей всех четырех этапов наградил заместитель исполнительного директора «ФОРЭС» по производству Сергей Быков. В завершение коллеги поздравили друг друга и договорились в следующем году встретиться вновь на второй корпоративной спартакиаде», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».
Победителей определяли по результатам четырех этапов. В итоге первое призовое место заняла команда Сухоложского подразделения. Второе место досталось Асбестовскому отделению, а третье — шадринскому заводу «Технокерамика».
«Последний этап спартакиады состоялся в Шадринске, в спортивном комплексе «Технокерамика». Здесь выступили семь команд: Асбестовского отделения, Сухоложского, Курьинского и Каменск-Уральского подразделений компании, а также предприятий «Богдановичский керамзит», «Технокерамика» и «Староцементный завод» (СЦЗ). Участникам предстояло показать себя сразу в трех видах спорта: волейболе, дартсе и гиревом спорте», — говорится в сообщении.
Открыл соревнования исполнительный директор компании «ФОРЭС» Михаил Ловков. К его напутственным словам присоединился главный инженер завода «Технокерамика» Петр Малеев. Оба выразили надежду, что сотрудники подразделений компании «ФОРЭС» и предприятий-партнеров в дальнейшем будут чаще встречаться и больше общаться между собой.
В состязаниях по гиревому спорту командам предложили в течение трех минут поднимать 16-килограммовую гирю. Каждая команда состояла из трех человек. Количество подъемов гири суммировалось, и подводился общий командный результат. Здесь первое место досталось Сухоложскому подразделению (284 подъема гири), второе — заводу «Богдановичский керамзит» (273 подъема), третье — СЦЗ (252 подъема).
Сильнейшими в волейболе стали также представители Сухоложского подразделения. Вторыми оказались шадринцы с «Технокерамики», третьими — волейболисты из Асбеста.
В соревнованиях по дартсу в каждую команду входили двое мужчин и одна женщина. Каждый мог трижды метнуть дротик и зачесть лучший из этих результатов. Первое место в результате завоевала «Технокерамика» (208 очков), второе — «Богдановичский керамзит» (206 очков), третье — Асбестовское отделение «ФОРЭС» (190 очков).
«Кубки и медали победителям соревнований по волейболу, дартсу и гиревому спорту вручил заместитель директора «Технокерамики» по общим вопросам Николай Нидзий. А победителей всех четырех этапов наградил заместитель исполнительного директора «ФОРЭС» по производству Сергей Быков. В завершение коллеги поздравили друг друга и договорились в следующем году встретиться вновь на второй корпоративной спартакиаде», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».
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