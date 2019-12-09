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В Екатеринбурге на уборку улиц от снега сегодня вышли 169 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. Сегодня для уборки улиц Екатеринбурга от снега задействуют 169 единиц специализированной техники. На ручной расчистке пешеходных зон будут трудиться 478 дорожных рабочих, сообщает официальный сайт муниципалитета.



На улицы Екатеринбурга в понедельник вышли 27 комбинированных дорожных машин, 50 тракторов, 10 фронтальных погрузчиков, 53 самосвала и другая спецтехника.



Как сообщили в комитете благоустройства администрации Екатеринбурга, 8 декабря на расчистке тротуаров, остановочных комплексов, перекрестков и пешеходных переходов от снега было задействовано 483 дорожных рабочих. С их помощью, а также с использованием технических дорожных средств на тротуары и другие пешеходные зоны было высыпано 8,5 т мелкой щебенки.



Основной задачей коммунальных служб в условиях, когда на тротуарах с понижением температуры до минусовых отметок образуется гололед, является обеспечение безопасности пешеходов. В свою очередь, за состояние внутридомовых территорий и очистку их от снега и наледи ответственность несут управляющие компании, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

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