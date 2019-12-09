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В Екатеринбурге на уборку улиц от снега сегодня вышли 169 единиц спецтехники
9 декабрь 2019 (13:34)
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. Сегодня для уборки улиц Екатеринбурга от снега задействуют 169 единиц специализированной техники. На ручной расчистке пешеходных зон будут трудиться 478 дорожных рабочих, сообщает официальный сайт муниципалитета.
На улицы Екатеринбурга в понедельник вышли 27 комбинированных дорожных машин, 50 тракторов, 10 фронтальных погрузчиков, 53 самосвала и другая спецтехника.
Как сообщили в комитете благоустройства администрации Екатеринбурга, 8 декабря на расчистке тротуаров, остановочных комплексов, перекрестков и пешеходных переходов от снега было задействовано 483 дорожных рабочих. С их помощью, а также с использованием технических дорожных средств на тротуары и другие пешеходные зоны было высыпано 8,5 т мелкой щебенки.
Основной задачей коммунальных служб в условиях, когда на тротуарах с понижением температуры до минусовых отметок образуется гололед, является обеспечение безопасности пешеходов. В свою очередь, за состояние внутридомовых территорий и очистку их от снега и наледи ответственность несут управляющие компании, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.
На улицы Екатеринбурга в понедельник вышли 27 комбинированных дорожных машин, 50 тракторов, 10 фронтальных погрузчиков, 53 самосвала и другая спецтехника.
Как сообщили в комитете благоустройства администрации Екатеринбурга, 8 декабря на расчистке тротуаров, остановочных комплексов, перекрестков и пешеходных переходов от снега было задействовано 483 дорожных рабочих. С их помощью, а также с использованием технических дорожных средств на тротуары и другие пешеходные зоны было высыпано 8,5 т мелкой щебенки.
Основной задачей коммунальных служб в условиях, когда на тротуарах с понижением температуры до минусовых отметок образуется гололед, является обеспечение безопасности пешеходов. В свою очередь, за состояние внутридомовых территорий и очистку их от снега и наледи ответственность несут управляющие компании, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.
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