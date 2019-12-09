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УБРиР снизил ставки по всем ипотечным продуктам





Кроме того, как сообщили в пресс-службе банка, рефинансировать ипотеку клиенты УБРиР могут по ставке от 8,8% годовых; по программе ипотеки с материнским капиталом ставки снизились до отметки от 8,9%; взять кредит под залог недвижимости можно по ставке от 11,15%.



«Сейчас средняя ставка на вторичное жилье составляет 8,9%, а на рефинансирование — 9%. Чтобы предлагать нашим клиентам конкурентоспособные продукты, мы пересмотрели условия и снизили ставки по всем ипотечным программам от 0,1 до 0,95%», — подчеркнула руководитель ипотечного направления Уральского банка реконструкции и развития Елена Ботош.



Она добавила, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы приобрести жилье своей мечты.



«Не стоит откладывать покупку квартиры, ожидая большего снижения ставок, поскольку в ближайшей перспективе наши аналитики прогнозируют рост цен на жилье в том числе на фоне повышения спроса», — пояснила Елена Ботош.



Согласно условиям ипотечных программ, максимальная сумма кредита составляет 30 млн руб., а максимальный срок — 25 лет. Первоначальный взнос при покупке жилья — от 20%. При этом к каждому ипотечному заемщику банк подходит индивидуально, учитывая персональные запросы и жизненную ситуацию. Узнать все подробности продукта и отправить заявку на ипотеку можно на



Как уточнили в пресс-службе УБРиР, ставки по программе приобретения готового жилья, рефинансирования и по кредиту под залог недвижимости действуют в рамках акции «Время — деньги» при выходе на сделку в течение 30 дней с даты принятия положительного решения о предоставлении кредита. Акция длится до 31 декабря 2019 года. УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снизил ставки по всем ипотечным кредитам. Теперь взять ипотеку на приобретение готового жилья можно по ставке от 8,8%, а строящегося — от 8,6%.Кроме того, как сообщили в пресс-службе банка, рефинансировать ипотеку клиенты УБРиР могут по ставке от 8,8% годовых; по программе ипотеки с материнским капиталом ставки снизились до отметки от 8,9%; взять кредит под залог недвижимости можно по ставке от 11,15%.«Сейчас средняя ставка на вторичное жилье составляет 8,9%, а на рефинансирование — 9%. Чтобы предлагать нашим клиентам конкурентоспособные продукты, мы пересмотрели условия и снизили ставки по всем ипотечным программам от 0,1 до 0,95%», — подчеркнула руководитель ипотечного направления Уральского банка реконструкции и развития Елена Ботош.Она добавила, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы приобрести жилье своей мечты.«Не стоит откладывать покупку квартиры, ожидая большего снижения ставок, поскольку в ближайшей перспективе наши аналитики прогнозируют рост цен на жилье в том числе на фоне повышения спроса», — пояснила Елена Ботош.Согласно условиям ипотечных программ, максимальная сумма кредита составляет 30 млн руб., а максимальный срок — 25 лет. Первоначальный взнос при покупке жилья — от 20%. При этом к каждому ипотечному заемщику банк подходит индивидуально, учитывая персональные запросы и жизненную ситуацию. Узнать все подробности продукта и отправить заявку на ипотеку можно на сайте банка.Как уточнили в пресс-службе УБРиР, ставки по программе приобретения готового жилья, рефинансирования и по кредиту под залог недвижимости действуют в рамках акции «Время — деньги» при выходе на сделку в течение 30 дней с даты принятия положительного решения о предоставлении кредита. Акция длится до 31 декабря 2019 года.

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