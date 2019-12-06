Новости дня
Вторичное жилье в Екатеринбурге в ноябре подешевело на 0,6%
6 декабрь 2019 (16:50)
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2019. На 2 декабря 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 091 руб. За последний месяц показатель снизился на 0,6%, говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
Объем предложения на рынке за последний месяц вырос на 1,2% и составил 9,12 тыс. объектов.
Средний срок экспозиции объектов (период от выставления на продажу до совершения сделки) на рынке в настоящее время составляет четыре месяца.
Объем предложения на рынке за последний месяц вырос на 1,2% и составил 9,12 тыс. объектов.
Средний срок экспозиции объектов (период от выставления на продажу до совершения сделки) на рынке в настоящее время составляет четыре месяца.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала октября подешевело на 0,7%
- Вторичное жилье в Екатеринбурге за последний месяц подешевело на 0,4%
- Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 1,4%
- Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 3%
- Число объектов на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизилось на 3,2%