Новости дня

ЦБ выявил второй случай манипулирования на валютном рынке

УрБК, Москва, 06.12.2019. Банк России установил факты неоднократного манипулирования рынками валютных инструментов в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах Внешэкономбанка.



Как уточняется в сообщении регулятора, речь идет о манипулировании рынками валютных курсов доллар/рубль с расчетами «завтра» (USDRUB_TOM) и евро/рубль с расчетами «завтра» (EURRUB_TOM) в период с 13 апреля по 13 июня 2018 года, осуществлявшемся Бычковым Николаем Владимировичем и юридическим лицом — нерезидентом Fengda Trading Ltd. В частности, Николай Бычков по предварительному соглашению систематически совершал сделки на анонимных биржевых торгах с единственным контрагентом — Fengda Trading Ltd — по идентичной схеме. При этом Николай Бычков, по данным ЦБ, в эти три месяца был уполномочен совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию Внешэкономбанка.



«Компанией Fengda Trading Ltd совершалась покупка или необеспеченная продажа определенного количества иностранной валюты по рыночным ценам, после чего ею выставлялась одна или несколько лимитированных заявок на закрытие только что набранной позиции по более выгодным ценам. Спустя непродолжительное время, за которое цена иностранной валюты, как правило, не успевала значительно измениться, Бычков Н. В., действуя от имени Внешэкономбанка, выставлял одну или несколько заявок, мгновенное исполнение которых приводило к изменениям цены иностранной валюты до уровней, на которых были расположены заявки контрагента, что позволяло контрагенту закрыть позицию с прибылью», — говорится в сообщении ЦБ.



В итоге такое торговое поведение контрагентов приводило к существенным отклонениям объема торгов валютными инструментами.



«В результате совершения более 50 серий сделок по указанной схеме Fengda Trading Ltd заработала свыше 49 млн руб. Банк России предупредил Бычкова и Fengda Trading Ltd о недопустимости повторения подобных нарушений в дальнейшем. Материалы проверки направлены регулятором в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба Банка России.



По данным «Интерфакса», гражданин Бычков, ранее работавший во Внешэкономбанке, был уволен в августе 2018 года из-за нарушений в своей деятельности, обнаруженных в ходе внутренней проверки.



Напомним, что первый случай манипулирования на валютном рынке, по данным ЦБ, произошел четыре года назад, когда Банк России выявил неправомерное использование инсайдерской информации при торговле валютными парами доллар/рубль с расчетами «сегодня» и «завтра» в декабре 2015 года. Сведения касались цены продажи, объема продаваемой валютной выручки «ЛУКОЙЛа», а также времени вхождения заявки в систему биржи.

HTML-код:

12:31 06 декабрь 2019 |12:31

ЦБ выявил второй случай манипулирования на валютном рынке УрБК, Москва, 06.12.2019. Банк России установил факты неоднократного манипулирования рынками валютных инструментов в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах Внешэкономбанка. Подробнее » Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: