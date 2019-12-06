Новости дня
Объем Фонда национального благосостояния в ноябре сократился на 4 млрд рублей
6 декабрь 2019 (10:09)
УрБК, Москва, 06.12.2019. Объем Фонда национального благосостояния в ноябре сократился на 4 млрд руб. и составил 7 трлн 946 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Минфин России.
На 1 ноября объем фонда был на уровне 7 трлн 950 млрд руб., что было эквивалентно 124,5 млрд долл. США.
По состоянию на 1 декабря на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 45 млрд 307 млн долл. США, 39 млрд 003 млн евро, 7 млрд 642 млн фунтов стерлингов. Еще 3 млрд долларов вложены в суверенные облигации Украины, по которым страна объявила дефолт. На депозитах в ВЭБе размещено 588 млрд 738 млн руб.
На 1 ноября объем фонда был на уровне 7 трлн 950 млрд руб., что было эквивалентно 124,5 млрд долл. США.
По состоянию на 1 декабря на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 45 млрд 307 млн долл. США, 39 млрд 003 млн евро, 7 млрд 642 млн фунтов стерлингов. Еще 3 млрд долларов вложены в суверенные облигации Украины, по которым страна объявила дефолт. На депозитах в ВЭБе размещено 588 млрд 738 млн руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Резервный фонд РФ за март сократился на 2%
- Фонд национального благосостояния за 2016 год в рублях сократился на 17%
- Фонд национального благосостояния России за сентябрь сократился на 2,1%
- За июнь Резервный фонд РФ сократился на 90 млрд рублей
- В январе 2012 года объем Резервного фонда РФ вырос в 2,3 раза