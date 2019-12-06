Новости дня

Объем Фонда национального благосостояния в ноябре сократился на 4 млрд рублей

УрБК, Москва, 06.12.2019. Объем Фонда национального благосостояния в ноябре сократился на 4 млрд руб. и составил 7 трлн 946 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Минфин России.



На 1 ноября объем фонда был на уровне 7 трлн 950 млрд руб., что было эквивалентно 124,5 млрд долл. США.



По состоянию на 1 декабря на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 45 млрд 307 млн долл. США, 39 млрд 003 млн евро, 7 млрд 642 млн фунтов стерлингов. Еще 3 млрд долларов вложены в суверенные облигации Украины, по которым страна объявила дефолт. На депозитах в ВЭБе размещено 588 млрд 738 млн руб.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">06 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:09</span><br /><strong>Объем Фонда национального благосостояния в ноябре сократился на 4 млрд рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 06.12.2019. Объем Фонда национального благосостояния в ноябре сократился на 4 млрд руб. и составил 7 трлн 946 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Минфин России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091864-obem-fonda-nacionalnogo-blagosostoyaniya-v-noyabre-sokratilsya-na-4-mlrd-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: