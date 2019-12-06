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Объем Фонда национального благосостояния в ноябре сократился на 4 млрд рублей

6 декабрь 2019 (10:09)

УрБК, Москва, 06.12.2019. Объем Фонда национального благосостояния в ноябре сократился на 4 млрд руб. и составил 7 трлн 946 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Минфин России.

На 1 ноября объем фонда был на уровне 7 трлн 950 млрд руб., что было эквивалентно 124,5 млрд долл. США.

По состоянию на 1 декабря на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 45 млрд 307 млн долл. США, 39 млрд 003 млн евро, 7 млрд 642 млн фунтов стерлингов. Еще 3 млрд долларов вложены в суверенные облигации Украины, по которым страна объявила дефолт. На депозитах в ВЭБе размещено 588 млрд 738 млн руб.

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