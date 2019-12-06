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В УФССП России по Челябинской области находится более 4,5 тыс. исполнительных производств по невыплате зарплаты

6 декабрь 2019 (09:24)

УрБК, Челябинск, 06.12.2019. В УФССП России по Челябинской области по состоянию на ноябрь нынешнего года находится более 4,5 тыс. исполнительных производств по невыплате зарплаты.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года эта цифра ниже на 896 исполнительных производств. Соответственно, уменьшилась сумма взысканий, сообщили в пресс-службе регионального управления. В 2019 году было возбуждено 2 тыс. 757 производств, окончено 2 тыс. 601, взыскано с учетом частично исполненных требований по взысканию заработной платы более 74 млн руб.

Таким образом, по сравнению с цифрами октября 2019 года взысканная сумма увеличилась на 10 млн руб. Продолжается работа по взысканию заработной платы в рамках 1 тыс. 767 исполнительных производств.

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