Новости дня
В УФССП России по Челябинской области находится более 4,5 тыс. исполнительных производств по невыплате зарплаты
6 декабрь 2019 (09:24)
УрБК, Челябинск, 06.12.2019. В УФССП России по Челябинской области по состоянию на ноябрь нынешнего года находится более 4,5 тыс. исполнительных производств по невыплате зарплаты.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года эта цифра ниже на 896 исполнительных производств. Соответственно, уменьшилась сумма взысканий, сообщили в пресс-службе регионального управления. В 2019 году было возбуждено 2 тыс. 757 производств, окончено 2 тыс. 601, взыскано с учетом частично исполненных требований по взысканию заработной платы более 74 млн руб.
Таким образом, по сравнению с цифрами октября 2019 года взысканная сумма увеличилась на 10 млн руб. Продолжается работа по взысканию заработной платы в рамках 1 тыс. 767 исполнительных производств.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года эта цифра ниже на 896 исполнительных производств. Соответственно, уменьшилась сумма взысканий, сообщили в пресс-службе регионального управления. В 2019 году было возбуждено 2 тыс. 757 производств, окончено 2 тыс. 601, взыскано с учетом частично исполненных требований по взысканию заработной платы более 74 млн руб.
Таким образом, по сравнению с цифрами октября 2019 года взысканная сумма увеличилась на 10 млн руб. Продолжается работа по взысканию заработной платы в рамках 1 тыс. 767 исполнительных производств.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Судебные приставы взыскали с ООО «Русдревпром» более 800 тыс. рублей задолженности по зарплате
- С начала 2010 года органами Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области завершено 3850 исполнительных производств по взысканию кредитной задолженности и административных штрафов
- В Челябинской области отмечен рост числа исполнительных производств в пользу кредитных организаций
- В I полугодии 2009 года в Свердловской области количество исполнительных производств по взысканию заработной платы увеличилось в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
- В 2008 году Управлением Федеральной службы судебных приставов РФ по Свердловской области окончено 1400 исполнительных производств о взыскании 30,35 млн. рублей задолженности по заработной плате