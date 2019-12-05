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В Нижнем Тагиле полиция практически ежедневно регистрирует факты мошенничества в отношении держателей банковских карт

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. В Нижнем Тагиле практически ежедневно регистрируются факты мошенничества в отношении держателей банковских карт. Об этом сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».



Как установили в полиции, жители становятся жертвами аферистов, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, которые под предлогом несанкционированного снятия денежных средств с личного счета владельца карты получают от доверчивых граждан данные банковской карты, в том числе и секретные коды, после чего похищают значительные денежные суммы.



«Накануне в полицию обратилась жительница Тагилстроевского района, которая сама перевела более 150 тыс. руб. на счета злоумышленников, которые убедили ее, что это необходимо для поимки мошенников. По словам заявительницы, еще 26 ноября ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка Владимиром Сергеевичем, который предупредил ее, что была совершена попытка снятия денег с ее карты, после чего произошла блокировка. В дальнейшем лжесотрудник банка попросил сообщить номер карты, срок ее действия и трехзначный цифровой код на обороте якобы для полной блокировки карты, а также убедил потерпевшую оформить на себя кредит и перечислить полученные средства на указанные счета. Женщина перечислила деньги двумя переводами и каждый раз действовала под руководством якобы сотрудницы банка Анны, которая консультировала женщину по телефону, после чего ей сообщили, что деньги получены, о ходе расследования банка ее обязательно известят, а по окончании вернут все денежные средства. Спустя неделю, осознав, что обманута мошенниками, женщина обратилась за помощью в полицию», — говорится в сообщении.



В полиции напоминают тагильчанам быть предельно внимательными в случае поступления подозрительных звонков с известием о попытках снятия денежных средств с банковских карт: не доверять незнакомцам, уверяющим в искренности своих намерений, логично проверить информацию, непосредственно обратившись в ближайший офис банка либо позвонив на горячую линию, лично набрав ее номер.



«Любые попытки получить информацию о данных вашей карты, секретных кодах, которые не может запрашивать никакой сотрудник банка, должны вас насторожить и заставить прекратить разговор с неизвестным. Если же вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь с заявлением в органы внутренних дел», — отмечают в полиции.

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