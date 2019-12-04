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Продажи «АвтоВАЗа» в ноябре сократились на 7,3%

4 декабрь 2019 (18:01)

УрБК, Москва, 04.12.2019. Продажи «АвтоВАЗа» в ноябре сократились на 7,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 31 тыс. 217 единиц. Об этом говорится в сообщении компании.

«По итогам 11 месяцев 2019 года в РФ реализовано 326 тыс. 654 легковых и легких коммерческих автомобиля LADA, что на 0,6% выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — говорится в сообщении.

Рыночная доля LADA в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей за 11 месяцев 2019 года, по собственной оценке компании, составляет около 20,5%.

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