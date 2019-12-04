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Всемирный банк скорректировал прогноз ВВП России на 2019 год до 1,2%

УрБК, Москва, 04.12.2019. Всемирный банк скорректировал прогноз ВВП России на 2019 год в сторону повышения — до 1,2% против предыдущего на уровне 1%.



Как отмечается в сопроводительном комментарии, слабая динамика экономического роста, наблюдавшаяся в первом полугодии этого года, сменилась ускорением роста в III квартале 2019 года на уровне 1,7% год к году, что было обусловлено смягчением денежно-кредитной политики, ускорением расходования средств государственного бюджета и некоторыми конъюнктурными факторами.



По прогнозам Всемирного банка, в 2020-2021 годах рост экономики РФ составит от 1,6% (ранее оценивалось на уровне 1,7%) до 1,8%.



«Менее жесткая денежно-кредитная политика и увеличение расходов на национальные проекты будут способствовать оживлению экономики. Как ожидается, в 2020 году вклад национальных проектов в рост ВВП составит примерно 0,1%, а в 2021 году — около 0,2-0,3%. Прогнозируется, что в 2019 году и до конца 2021 года продолжится снижение умеренного уровня бедности, однако необходимо будет проводить мониторинг состояния уязвимых слоев населения. Расширение действующих программ проверки нуждаемости и распространение принципа оценки нуждаемости на некоторые программы, где сейчас этот принцип не применяется, будет способствовать достижению цели сокращения вдвое уровня бедности к 2024 году», — говорится в комментарии Всемирного банка.



Кроме того, аналитики Всемирного банка ожидают дальнейшего постепенного снижения ключевой ставки Центробанком РФ, учитывая «конъюнктуру мирового финансового рынка и динамику инфляции» в России.

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