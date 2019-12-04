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ФТС за 11 месяцев сократила перечисления в федеральный бюджет на 4%
4 декабрь 2019 (15:10)
Федеральная таможенная служба (ФТС) России за 11 месяцев 2019 года сократила перечисления в федеральный бюджет РФ на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения ведомства.
«За 11 месяцев 2019 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 5 трлн 174,8 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Для сравнения: за январь-ноябрь 2018 года ФТС перечислила в бюджет 5 трлн 410 млрд руб.
В ноябре текущего года объем перечислений составил 480 млрд 230 млн руб., что на 18,5% меньше, чем годом ранее.
«За 11 месяцев 2019 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 5 трлн 174,8 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Для сравнения: за январь-ноябрь 2018 года ФТС перечислила в бюджет 5 трлн 410 млрд руб.
В ноябре текущего года объем перечислений составил 480 млрд 230 млн руб., что на 18,5% меньше, чем годом ранее.
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