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ФТС за 11 месяцев сократила перечисления в федеральный бюджет на 4%

4 декабрь 2019 (15:10)

Федеральная таможенная служба (ФТС) России за 11 месяцев 2019 года сократила перечисления в федеральный бюджет РФ на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения ведомства.

«За 11 месяцев 2019 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 5 трлн 174,8 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Для сравнения: за январь-ноябрь 2018 года ФТС перечислила в бюджет 5 трлн 410 млрд руб.

В ноябре текущего года объем перечислений составил 480 млрд 230 млн руб., что на 18,5% меньше, чем годом ранее.

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