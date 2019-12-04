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В Екатеринбурге на уборку снега сегодня вывели 191 единицу спецтехники

4 декабрь 2019 (13:34)

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2019. Сегодня днем на уборке снега в Екатеринбурге планируется задействовать 191 единицу спецтехники и 447 дорожных рабочих. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.

В настоящее время продолжается работа по устранению последствий непогоды в ночь с 3 на 4 декабря. На расчистке городских объектов улично-дорожной сети коммунальщики использовали 281 единицу спецтехники, в том числе КДМ, тракторы, снегопогрузчики, самосвалы, грейдеры, шнекороторы, бульдозеры и другие. На приборке улично-дорожной сети трудились 154 дорожных рабочих.

Добавим, что минувшей ночью на снегоприемные полигоны было отправлено 3 тыс. 891 т снега. Для обработки проезжей части дорог и тротуаров использовалось 37 т противогололедных материалов и 20 т мелкофракционного щебня.

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